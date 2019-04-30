|На территории опережающего развития в Тутаеве – новый резидент, компания «Интеллект-Мебель». В промпарке «Мастер» она запустила первую линию деревообработки для изготовления детской мебели и игрового развивающего оборудования – комплектов для экологически чистой образовательной среды в детских садах, школах, колледжах и на объектах социального назначения.
– Данный проект имеет социальную значимость и значительный экспортный потенциал, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Всего в Ярославской области в настоящее время работают девять резидентов ТОР: пять в Тутаеве, два в Гаврилов-Яме и два в Ростове. Они планируют создать 605 рабочих мест и осуществить капитальные вложения на сумму 448 миллионов рублей. Уже создано 218 рабочих мест, капитальные вложения составили почти 49 миллионов рублей. Сейчас на рассмотрении находятся две заявки от потенциальных резидентов ТОР в Гаврилов-Яме и Ростове. Планируемый объем инвестиций по ним – более 8 миллионов рублей, будет создано 57 рабочих мест.
Новый резидент ТОР в Тутаеве планирует инвестировать в проект 15 миллионов рублей.
– Это собственные средства компании, – рассказала генеральный директор предприятия Екатерина Новикова. – Сегодня на производстве работают 15 специалистов из Тутаева, открыто еще 10 вакансий.
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