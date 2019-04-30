​В преддверии Дня Победы, с 3 по 9 мая, в Ярославле будет работать военно-полевой кинотеатр. Эта ежегодная акция уже четвертый год подряд будет проходить на площадке у Концертно-зрелищного центра.



Ежегодно сотрудники отдела кино КЗЦ открывают шатер кинотеатра. В атмосфере, максимально приближенной к эпохе 40-х годов, в особой, почти музейной обстановке – в военной палатке, на узкопленочном ретрокинопроекторе «Украина» – зрителям демонстрируют кинофильмы.



– В майские праздники эта акция по праву станет знаковым событием, которое прежде всего проводится для молодого поколения, для школьников, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Ежегодно военно-полевой кинотеатр привлекает новых зрителей, которые открывают для себя ранее неизвестные страницы Великой Отечественной войны. Важно заинтересовать и увлечь молодежь изучением отечественной истории, чтобы ее знали и помнили, не допускали искажения исторической достоверности и, главное, гордились своей великой страной.



Ярославцы смогут посмотреть все 18 серий документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» – «Неизвестная война» (СССР – США, 1978 год). Ее автор – режиссер и оператор, педагог, писатель, продюсер, сценарист, фотокорреспондент и фронтовой кинооператор Роман Кармен. Цикл документальных фильмов рассказывает о наиболее значимых этапах и сражениях самой страшной в истории человечества войны. Фильмы представлены в эксклюзивном варианте. Кинофонд Концертно-зрелищного центра – обладатель уникальной копии, озвученной народным артистом СССР Василием Лановым. Именно этот вариант показывали в советское время по телевидению.



Посетить показы военно-полевого кинотеатра сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Кинопалатка вмещает 70 зрителей, продолжительность каждой серии – 45 минут.



Расписание сеансов военно-полевого кинотеатра



3 мая, пятница



14.00 «Победа под Сталинградом».



16.00 «На восток».



18.00 «Партизаны. Война в тылу врага».



4 мая, суббота



14.00 «Величайшее танковое сражение».



16.00 «Битва за Кавказ».



18.00 «Оборона Сталинграда».



5 мая, воскресенье



14.00 «Война в воздухе».



16.00 «Битва за Москву».



18.00 «Война в Арктике».



6 мая, понедельник



12.00 «Победа под Сталинградом».



14.00 «Битва на море».



18.00 «Освобождение Украины».



7 мая, вторник



12.00 «Битва за Москву».



14.00 «Освобождение Белоруссии».



18.00 «От Карпат на Балканы и Вену».



8 мая, среда



12.00 «Партизаны. Война в тылу врага».



14.00 «Освобождение Польши».



18.00 «Союзники».



9 мая, четверг



12.00 «Битва за Берлин».



14.00 «Последнее сражение войны».



18.00 «Неизвестный солдат».