​В преддверии Дня Победы, с 3 по 9 мая, в Ярославле будет работать военно-полевой кинотеатр. Эта ежегодная акция уже четвертый год подряд будет проходить на площадке у Концертно-зрелищного центра.

Ежегодно сотрудники отдела кино КЗЦ открывают шатер кинотеатра. В атмосфере, максимально приближенной к эпохе 40-х годов, в особой, почти музейной обстановке – в военной палатке, на узкопленочном ретрокинопроекторе «Украина» – зрителям демонстрируют кинофильмы.

– В майские праздники эта акция по праву станет знаковым событием, которое прежде всего проводится для молодого поколения, для школьников, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Ежегодно военно-полевой кинотеатр привлекает новых зрителей, которые открывают для себя ранее неизвестные страницы Великой Отечественной войны. Важно заинтересовать и увлечь молодежь изучением отечественной истории, чтобы ее знали и помнили, не допускали искажения исторической достоверности и, главное, гордились своей великой страной.

Ярославцы смогут посмотреть все 18 серий документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» – «Неизвестная война» (СССР – США, 1978 год). Ее автор – режиссер и оператор, педагог, писатель, продюсер, сценарист, фотокорреспондент и фронтовой кинооператор Роман Кармен. Цикл документальных фильмов рассказывает о наиболее значимых этапах и сражениях самой страшной в истории человечества войны. Фильмы представлены в эксклюзивном варианте. Кинофонд Концертно-зрелищного центра – обладатель уникальной копии, озвученной народным артистом СССР Василием Лановым. Именно этот вариант показывали в советское время по телевидению.

Посетить показы военно-полевого кинотеатра сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Кинопалатка вмещает 70 зрителей, продолжительность каждой серии – 45 минут.

Расписание сеансов военно-полевого кинотеатра

3 мая, пятница

14.00 «Победа под Сталинградом».

16.00 «На восток».

18.00 «Партизаны. Война в тылу врага».

4 мая, суббота

14.00 «Величайшее танковое сражение».

16.00 «Битва за Кавказ».

18.00 «Оборона Сталинграда».

5 мая, воскресенье

14.00 «Война в воздухе».

16.00 «Битва за Москву».

18.00 «Война в Арктике».

6 мая, понедельник

12.00 «Победа под Сталинградом».

14.00 «Битва на море».

18.00 «Освобождение Украины».

7 мая, вторник

12.00 «Битва за Москву».

14.00 «Освобождение Белоруссии».

18.00 «От Карпат на Балканы и Вену».

8 мая, среда

12.00 «Партизаны. Война в тылу врага».

14.00 «Освобождение Польши».

18.00 «Союзники».

9 мая, четверг

12.00 «Битва за Берлин».

14.00 «Последнее сражение войны».

18.00 «Неизвестный солдат».

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:30
15 просмотров
2019.04.30 Новый резидент ТОР в Тутаеве запустил производство интеллектуальной мебели для детей
2019.04.30 С 1 по 9 мая в городах Ярославской области пройдет XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета
2019.04.30 В Ярославле пройдут боксерские бои под открытым небом
2019.04.30 При поддержке регионального Центра экспорта ярославские предприятия примут участие в 35 отраслевых выставках
2019.04.30 На повышение экологической безопасности региона будет направлено более 240 миллионов рублей