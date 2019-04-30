​Уважаемые жители Ярославской области! Дорогие друзья!



Среди весенних праздничных дат День Весны и Труда каждому из нас дорог по-своему.



Олицетворяя светлые надежды на будущее, он для всех россиян по-прежнему остается символом единения и солидарности.



Пусть трудовые достижения каждого из нас – как личные, так и профессиональные – станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего региона.



В эти первые майские дни желаю всем активной общественно полезной деятельности, добрых начинаний и хорошего отдыха в кругу родных и близких людей.



Пусть в каждом доме царят мир, счастье и благополучие!



Здоровья вам, неиссякаемой энергии, реализации новых возможностей и успешного выполнения намеченных планов!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов