​Уважаемые жители Ярославской области! Дорогие друзья!

Среди весенних праздничных дат День Весны и Труда каждому из нас дорог по-своему.

Олицетворяя светлые надежды на будущее, он для всех россиян по-прежнему остается символом единения и солидарности.

Пусть трудовые достижения каждого из нас – как личные, так и профессиональные – станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего региона.

В эти первые майские дни желаю всем активной общественно полезной деятельности, добрых начинаний и хорошего отдыха в кругу родных и близких людей.

Пусть в каждом доме царят мир, счастье и благополучие!

Здоровья вам, неиссякаемой энергии, реализации новых возможностей и успешного выполнения намеченных планов!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 20:00
31 просмотров
2019.04.30 В праздничные дни в Ярославле откроется военно-полевой кинотеатр
2019.04.30 Новый резидент ТОР в Тутаеве запустил производство интеллектуальной мебели для детей
2019.04.30 С 1 по 9 мая в городах Ярославской области пройдет XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета
2019.04.30 В Ярославле пройдут боксерские бои под открытым небом
2019.04.30 При поддержке регионального Центра экспорта ярославские предприятия примут участие в 35 отраслевых выставках