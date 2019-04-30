|Уважаемые жители Ярославской области! Дорогие друзья!
Среди весенних праздничных дат День Весны и Труда каждому из нас дорог по-своему.
Олицетворяя светлые надежды на будущее, он для всех россиян по-прежнему остается символом единения и солидарности.
Пусть трудовые достижения каждого из нас – как личные, так и профессиональные – станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего региона.
В эти первые майские дни желаю всем активной общественно полезной деятельности, добрых начинаний и хорошего отдыха в кругу родных и близких людей.
Пусть в каждом доме царят мир, счастье и благополучие!
Здоровья вам, неиссякаемой энергии, реализации новых возможностей и успешного выполнения намеченных планов!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 20:00
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