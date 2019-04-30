​1 Мая шесть тысяч ярославцев приняли участие в праздничном шествии, посвященном Празднику Весны и Труда. В составе первомайской колонны прошли представители органов исполнительной власти, руководства города, политических партий, общественных движений, областных профсоюзов и трудовых коллективов, жители Ярославля. В числе участников были заместитель губернатора Андрей Шабалин, заместители председателя Правительства области Виктор Неженец и Илья Баланин.



Под музыку муниципального духового оркестра участники шествия проследовали от площади Юности до площади Волкова, далее по улицам Трефолева и Советской до Советской площади, где состоялся праздничный митинг. Его открыл председатель Ярославской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Денис Шубин.



В 2019 году первомайская акция профсоюзов проходит под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!».



– Российские профсоюзы выступают за такую экономическую модель, которая работает на принципах честного распределения создаваемого общественного богатства, на основе конструктивного и результативного диалога, – сказал Денис Шубин. – Только вместе мы отстоим права и интересы человека труда! С Первомаем, дорогие товарищи!



Участников митинга также приветствовали председатель объединения организаций профсоюзов области Сергей Соловьев, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» Николай Золотников.



– Наш регион всегда славился производственниками и людьми социальных профессий, которые своим трудом развивают и укрепляют его, – подчеркнул Сергей Соловьев. – Ярославль – исторически сильный промышленный центр. Профсоюзы области, Правительство региона и работодатели строят свои отношения на принципах социального партнерства. Вместе мы ищем ответы на самые сложные вопросы, связанные с эффективным развитием предприятий, сохранением рабочих мест, выполнением социальных гарантий. Мы уверены, что социальная справедливость в обществе, стабильность и достаток каждой семьи могут быть достигнуты только за счет единства и сплоченности всех участников диалога – работодателей, профсоюзов и власти.



– Я хочу поблагодарить ветеранов и вас, дорогие земляки, за труд, за вклад в развитие нашей Ярославской области. Поздравляю всех с Праздником Весны и Труда и хочу пожелать, чтобы ваш труд был достойно оценен, – сказал Николай Золотников.



На митинге руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ и член регионального исполкома ОНФ Татьяна Бородина поблагодарила всех жителей региона за активное участие в субботниках, которые прошли во всех муниципальных образованиях.



– «Хозяин каждому дому» – такой девиз выбрали мы в Общероссийском народном фронте по направлению «Жилье и городская среда». Все вместе мы будем контролировать программу «Решаем вместе!», внедрять цифровую экономику, поднимать экологию, демографию, поддерживать малое и среднее предпринимательство, – сказала Татьяна Бородина.



Торжественный митинг на Советской площади завершился праздничным концертом.