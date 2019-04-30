​Первый этап проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2019» – тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» – 1 мая собрал более 2 тысяч участников из разных уголков России. Им было предложено преодолеть дистанции в 21,1, 10 и 3 километра, а также проявить себя в эстафетах. Для юных атлетов и людей с ограниченными возможностями были организованы забеги на 300 и 600 метров.



– «Бегом по Золотому кольцу» – это крупный беговой проект, который создает уникальную атмосферу для людей всех возрастов, – сказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Формат мероприятий таков, что позволяет каждому почувствовать себя победителем и получить максимально позитивные эмоции.



В тутаевских стартах приняли участие известные беговые активисты и блогеры: Богдан Булычев, Яна Батина, Дмитрий Назаров, Вера Иванова, призеры чемпионатов «Russia Running», иностранные спортсмены, а также глава муниципального района Дмитрий Юнусов.



– 5 лет назад я пробежал в Тутаеве свою первую дистанцию, а сейчас в рамках подготовки к забегу на Эльбрус решил приехать на тутаевский полумарафон и пробежать «трешку». Это будет открытая тренировка вместе с другими участниками, чтобы почувствовать дух спорта, – поделился известный российский путешественник и рекордсмен Богдан Булычев. – Очень хорошая трасса с перепадами высот: будут и скоростные отрезки, придется поработать в горку. Считаю, что спорт – это круто! И в путешествиях, и в жизни!



Маршрут забега проходил по самым живописным местам Тутаева: Волжской набережной, откуда открываются великолепные виды левобережья, мимо памятников архитектуры, среди которых – знаменитый Воскресенский собор.



Впервые в истории полумарафона участники смогли получить фото и видео своего финиша в личных кабинетах на сайте проекта.



Развлекательная программа, мастер-классы и подарки от партнеров ждали спортсменов и болельщиков. Самые юные гости приятно провели время в детской комнате, которую организовал интерактивный театр «Шурум-Бурум».



Проект «Бегом по Золотому кольцу» проходит с 2015 года. В этом сезоне запланировано 12 стартов в исторических городах России. На этот раз серия забегов пройдет с мая по октябрь в 12 городах Центрального федерального округа и объединит более 40 тысяч участников.



Следующий этап проекта состоится в Мышкине 11 мая.