​7 мая губернатор Дмитрий Миронов встретился с золотым медалистом всероссийской олимпиады «Я – профессионал» Александром Ивановым.



– Поздравляю с победой на олимпиаде студентов! – сказал Дмитрий Миронов. – Этот проект позволяет молодым людям развить профессиональные компетенции, стать востребованными на рынке труда, найти свою дорогу в жизни. Считаю, что это эффективный инструмент для самореализации обучающихся в вузах. Вы проделали большую работу, продолжаете получать образование, участвовать в важных социальных проектах, работаете. Желаю дальнейших успехов, не останавливайтесь!



Глава региона вручил Александру Иванову благодарность за вклад в позиционирование региона на уровне страны.



Во втором сезоне олимпиады «Я – профессионал» приняли участие более 73 тысяч студентов российских вузов. Ярославскую область представляли 697 человек из 13 организаций высшего образования. Олимпиада проводилась по 54 направлениям, в каждом из которых определялись золотой, серебряный, бронзовый медалисты, победители и призеры. Ярославцы получили награды в 12 номинациях. Кроме Александра Иванова, получившего золото, семеро стали победителями и 13 – призерами. По числу дипломантов олимпиады Ярославская область среди субъектов ЦФО заняла 4-е место – после Москвы, Московской и Воронежской областей.



Александр Иванов участвовал в направлении «Государственное и муниципальное управление». Он набрал наивысшее количество баллов среди всех студентов российских вузов.



– Эта победа – результат многолетней подготовки в сфере общественных и правовых наук начиная со школы, – рассказал Александр Иванов. – Все наставники сыграли огромную роль в моем развитии. Победить удалось только со второго раза, в первый год проведения олимпиады не получилось. Для меня было важно понять, свое ли направление я выбрал, применить свои знания, посмотреть, какие еще надо дополучить.



Александр окончил юридический факультет Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова по направлению «Юриспруденция». С сентября 2018 года обучается на 1-м курсе магистратуры экономического факультета этого же вуза по направлению «Государственное и муниципальное управление». Одновременно состоит на государственной гражданской службе в должности главного специалиста отдела по делам ветеранов и инвалидов департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области.



В 2016 – 2018 годах обучался по программам дополнительного профессионального образования в ярославском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов.



В 2013 – 2018 годах принимал активное участие в общественной деятельности. В 2016 году назначен на должность председателя комиссии по праву и законодательству ЯОМОО «Молодежная палата Ярославской области». В рамках сотрудничества организации с ЯРОО «Центр защиты прав потребителей» участвовал в проведении общественного контроля в сфере защиты прав потребителей. Во взаимодействии организации с Общероссийским народным фронтом был занят в проверках состояния детских площадок на территории Ярославской области.



Награжден благодарственными письмами областной Думы и Общественной палаты региона.



Справка



Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» учреждена в 2017 году в рамках проекта АНО «Россия – страна возможностей», реализуемого по инициативе Президента РФ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей при поддержке администрации Президента и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.