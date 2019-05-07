​На полигоне «Скоково» полностью реализуется весь комплекс мер пожарной безопасности, направленных на предотвращение самовозгорания, а также ограничение доступа посторонних лиц. Это подтвердила проверка, которая была проведена на объекте 7 мая. Территория ограждена, ее охрана, в том числе в режиме видеонаблюдения, ведется круглосуточно, что позволяет максимально контролировать безопасность всего процесса ввоза и захоронения отходов.



– В условиях пожароопасного периода, начавшегося 15 апреля, пожарная безопасность на полигонах для захоронения ТКО – под особым контролем, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Возгорание отходов в первую очередь необходимо предотвратить, поэтому в данный момент проводим комиссионные объезды полигонов на предмет соблюдения всех требований. На полигоне «Скоково», самом крупном объекте захоронения ТКО в регионе, с начала пожароопасного периода не зафиксировано ни одного возгорания.



Как сообщил генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов, при захоронении в обязательном порядке проводятся утрамбовка отходов и пересыпание каждого слоя инертным материалом. Он препятствует доступу воздуха, что крайне важно для пожарной безопасности, так как иногда и осколок стекла может стать причиной возгорания.



Весь процесс ввоза, взвешивания, осмотра и захоронения отходов на полигоне осуществляется под постоянным контролем сотрудников. Оснащенная видеонаблюдением система позволяет в удаленном доступе получать необходимую информацию на протяжении всех этапов транспортировки мусора.



На данный момент в регионе находятся 14 действующих полигонов и 4 объекта, эксплуатация которых завершена. В соответствии с федеральным законодательством участие в организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления.



– С учетом пожароопасного периода главам районов и округов рекомендовано обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на полигонах ТКО, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Организации, осуществляющие эксплуатацию полигонов, помимо соблюдения общих требований, обязаны исключить присутствие посторонних лиц, строго соблюдать технологию размещения отходов для предотвращения возгораний, а также иметь необходимый запас средств пожаротушения.



В ближайшее время комиссионные проверки полигонов продолжатся с участием сотрудников МЧС.