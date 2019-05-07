|Граждане предпенсионного возраста могут пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
– Служба занятости предоставляет работодателям региона актуальную информацию о возможности обучения работников предпенсионного возраста. В помощь гражданам, ищущим работу, разработан и утвержден перечень приоритетных профессий (специальностей), образовательных программ для профессионального обучения и дополнительного профобразования, – рассказала директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – В среднем обучение занимает 1,5 месяца и позволяет приобрести знания и навыки по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Для нас важно, чтобы граждане предпенсионного возраста могли продолжать трудовую деятельность как на прежних, так и на новых рабочих местах с учетом полученных компетенций.
Планируется, что в этом году обучение пройдут 426 человек. Из них 42 гражданина уже получают дополнительное профессиональное образование. Заключены соглашения по организации профобучения и дополнительного профессионального образования 114 граждан предпенсионного возраста. На эти цели направлено 1,4 миллиона рублей.
Получить информацию об имеющихся в Ярославской области вакансиях для граждан предпенсионного возраста можно в региональном банке вакансий органов службы занятости населения, при посещении органов службы занятости населения либо посредством информационного портала «Работа в России» (www.trudvsem.ru).
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вчера, 15:15
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