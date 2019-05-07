​7 мая на здании ПАО «ТГК-2» в Ярославле открыта мемориальная доска в честь работников энергетической отрасли, ветеранов Великой Отечественной войны. На церемонию были приглашены участницы Великой Отечественной, ветераны энергетики, которые проработали в отрасли более 40 лет, Валентина Кочергина и Анна Гиричева. Участие в торжественном мероприятии также принял заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– Я благодарен ветеранам, которые ковали Победу, за тот мир, в котором мы живем сейчас. Мы помним о героях, не вернувшихся с поля боя, и благодарны защитникам Родины, которые в послевоенные годы сумели сохранить и продолжить лучшие традиции отрасли, – подчеркнул Андрей Шабалин. – Молодое поколение, которое сейчас принимает эстафету, должно с уважением относиться к этим страницам истории.



Обращаясь к гостям торжественного мероприятия, заместитель главы региона отметил заслуги ветеранов в возрождении отрасли в послевоенные годы, в модернизации энергосистемы, воспитании смены энергетиков и трудовых династий.



Ляпинская ГРЭС и Ярославская ТЭЦ в экстремальных условиях войны обеспечивали нужды военно-промышленного комплекса региона. С 1941 по 1945 год более 300 работников Ярославской ТЭЦ-1 участвовали в Великой Отечественной войне.