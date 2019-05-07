​7 мая в Правительстве области заместитель губернатора Андрей Шабалин встретился с участниками патриотической акции «Горсть земли». Проект был инициирован общественниками региона и проходил 3 – 4 мая по местам боев Ярославской 234-й коммунистической дивизии. Маршрут пролегал от Рыбинска через Калужскую, Смоленскую и Тверскую области и завершился в Угличе.



– Спасибо вашей сплоченной команде! Вам удалось достойно и торжественно выполнить задуманную миссию и почтить память героев, – сказал Андрей Шабалин. – Уже в ближайшее время мы начнем подготовку к автопробегу, который пройдет в следующем году и будет посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Мы планируем сделать акцию более масштабной, и я намерен тоже принять в ней участие.



Председатель Общественной палаты региона Сергей Березкин поблагодарил всех участников акции и вручил им благодарности. В составе экспедиции были представители рыбинской общественной организации «Союз – Чернобыль», ярославского отделения Союза десантников, приемной губернатора Ярославской области, Общественной палаты региона, Герой России Алексей Чагин, ученики школы №30 города Рыбинска.



– В марш-броске приняли участие 25 человек, были задействованы семь автомобилей, – рассказал руководитель общественной приемной губернатора области в Рыбинске и Рыбинском районе Александр Мышкарев. – В регионах нас встречали простые люди, наши коллеги-общественники, представители власти, поисковики. Проводились торжественные мероприятия, митинги, возложения цветов. Главное, мы привезли землю с мест захоронений земляков для последующего размещения в музеях боевой славы, на воинских захоронениях и аллеях славы Ярославской области.



Сегодня представители памятной экспедиции рассказали о своих впечатлениях и показали фильм о поездке. Благодарность им выразил единственный оставшийся в живых боец Ярославской 234-й коммунистической дивизии – разведчик Алексей Сотсков из Ярославля. Все участники встречи стоя приветствовали ветерана аплодисментами и поздравили его с приближающейся 74-й годовщиной Победы.



– От лица павших и оставшихся в живых благодарю вас за это большое мероприятие. Очень горжусь тем, что наша дивизия была действительно добровольческой. В нее вступали целыми семьями и коллективами, – рассказал Алексей Сотсков. – Она была сформирована в самый критический период боевых действий для Москвы. Мы были на полном обеспечении области, и наше обмундирование серьезно отличалось. Мы были не в шинелях, а в бушлатах. У нас были полушубки тутаевской фабрики и обувь костромской фабрики. Спасибо вам за сохранение памяти о войне и Победе и за ее распространение среди молодого поколения.



Гильзы-капсулы с землей представители акции вручили мэру Ярославля Владимиру Волкову для передачи в Музей боевой славы и главе Первомайского района Инне Голядкиной для размещения на Аллее памяти, которая будет заложена в этом году 9 Мая. Глава областного центра также предложил создать оргкомитет с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественников для оказания содействия восстановлению памятников в других регионах, где воевали ярославцы. Андрей Шабалин эту инициативу поддержал.



Справка



Ярославская 234-я коммунистическая дивизия формировалась по инициативе Ярославского обкома партии в соответствии с особым разрешением – постановлением ГКО №804 от 15 октября 1941 года – с военной подготовкой без отрыва от производства из добровольцев Ярославской области в районе поселка Песочное. В дивизию направлялись лучшие работники региона.



Формирование участвовало в Духовщинско-Демидовской наступательной операции. 19 сентября 1943 года за освобождение сильно укрепленного городка Ломоносово дивизии присвоено почетное наименование Ломоносовской. Сражалась на территории Пречистенского района Смоленской области. В ноябре-декабре 1943 года вела наступление на витебско-полоцком направлении.



Освобождала Гомель, Овруг, Ковель, Брест, правобережную часть Варшавы. За участие в освобождении Бреста, польского города Миньск-Мазовецки и затем предместья Варшавы – крепости Праги – получила почетное наименование Пражской и орден Суворова. На территории Германии помимо прочего участвовала в ликвидации укрепленного плацдарма на Одере восточнее Штеттина. Закончила свой боевой путь 2 мая 1945 года на Эльбе.



Дивизия расформирована 13 июня 1945 года.



В октябре 1981 года в Ярославле открыт музей 234-й коммунистической дивизии, ныне Музей боевой славы.