​Ярославская область участвует во всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД. В ее рамках с 13 по 19 мая все желающие могут пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.



Ежегодно это делают несколько сотен тысяч жителей региона. В 2016 году в Ярославской области было проведено 225785 обследований, в 2018-м – уже 321346 (это 25,4 процента жителей). По состоянию на 1 мая этого года на ВИЧ-инфекцию обследовано 8,6 процента населения области (108531 человек).



Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД, приуроченная к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, проходит под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Цели мероприятия: повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции, увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, формирование социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека.



Сотрудники центра СПИД уже много лет проводят профилактическую работу: информируют жителей области, организуют экспресс-тестирование на рабочих местах в трудовых коллективах и обучают преподавателей, психологов, социальных педагогов, завучей и медицинских работников.



О повышении уровня информированности населения по вопросам ВИЧ говорят результаты социологических исследований.



В настоящее время в регионе зарегистрировано более 5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, преимущественно это люди в возрасте от 20 до 45 лет.



В рамках VII всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД бесплатное тестирование можно пройти в следующих учреждениях здравоохранения Ярославской области:



– ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница», центр СПИД (Ярославль, пр. Октября, 71);



– ГБУЗ ЯО «Рыбинская станция переливания крови» (Рыбинск, ул. Солнечная, 59);



– ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (Переславль-Залесский, ул. Свободы, 42а);



– ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (Ростов, ул. Фрунзе, 31);



– ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» (Углич, ул. Северная, 7).