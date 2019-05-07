|На посту ДПС в Гаврилов-Ямском районе сотрудники департамента ветеринарии Ярославской области совместно с инспекторами ГИБДД провели проверку соблюдения требований к перемещению подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов.
– В Ярославской области в усиленном режиме проводится работа по предотвращению бесконтрольного перемещения животных, продуктов животноводства и кормов для животных, – рассказал директор департамента – главный государственный ветеринарный инспектор региона Александр Чавгун. – Наша главная задача – обеспечить безопасность продуктов животноводства и охрану территории области от заноса болезней. Сегодня наибольшую угрозу для региона представляют такие заболевания, как африканская чума свиней, грипп птиц, нодулярный дерматит. В прошлом году их очаги зарегистрированы на территории 18 субъектов РФ, в том числе находящихся недалеко от нашего. Так, от африканской чумы пострадали Московская, Владимирская, Ивановская и Тверская области. Рейды являются одной из действенных мер по предотвращению заноса заразных болезней животных и человека в регион.
В ходе проверки на посту ДПС ПВК №4 Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль было досмотрено двадцать грузовых машин, зафиксировано два нарушения ветеринарного законодательства, в том числе отсутствие необходимых сопроводительных документов, несоблюдение условий и сроков хранения скоропортящейся продукции. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.
В Ярославской области контроль соблюдения ветеринарно-санитарных правил перевозки животных, животноводческой продукции, а также кормов проводится на двух постах: КПП 134-й км Москва – Холмогоры в Переславском районе и ПВК №4 Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль в Гаврилов-Ямском районе. За первый квартал 2019 года досмотрено 347 грузовых машин, зафиксировано три нарушения ветеринарного законодательства.
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вчера, 17:15
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