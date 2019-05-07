​7 мая на традиционном торжественном приеме в Ярославле губернатор Дмитрий Миронов поздравил с наступающим Днем Победы проживающих в регионе участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.



– Совсем скоро все жители Ярославской области, вся страна отметят 74-ю годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, – сказал Дмитрий Миронов. – 9 Мая давно стало всенародным праздником, объединяющим разные поколения. Каждая семья в этот день вспоминает тех, кто воевал и вернулся домой с победой, кто отдал свою жизнь ради мирного будущего нашей страны. Спасибо ветеранам за подвиг, за патриотическую работу с молодежью, спасибо труженикам тыла за вклад в общую Победу.



В боях Великой Отечественной войны участвовали около 550 тысяч жителей области, призванных военкоматами. Помимо общей мобилизации, шли целевые призывы: от партии – 16 тысяч человек, от комсомола – 10 тысяч юношей и 15 тысяч девушек. Из Ярославской области на фронт были направлены 26 тысяч женщин.



– День Победы будет вечен и свят для последующих поколений. Этот праздник вошел в нашу жизнь и героическую летопись нашего государства как символ национальной гордости, воинской славы, величия нашего народа, – подчеркнул председатель Ярославской областной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий. – Нам всем необходимо не только сохранить память о Великой Победе, но и осмыслить ее.



В рядах Красной армии ярославцы освобождали захваченные фашистами советские города, брали Будапешт и Белград, Варшаву и Вену, Братиславу и Прагу, штурмовали Берлин, лечили раненых бойцов, поднимали на ноги обессиленных голодом ленинградских блокадников.



С войны не вернулись более 200 тысяч жителей области. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.



В торжественном приеме приняли участие представители ветеранских организаций региона, ветераны Вооруженных сил, правоохранительных органов. С приближающимся 9 Мая участников мероприятия также поздравили председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, заместитель губернатора Андрей Шабалин, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, председатель областной Думы Алексей Константинов, Герои России Алексей Чагин и Михаил Ланцев, сенаторы от региона, председатель Общественной палаты области Сергей Березкин, мэр Ярославля Владимир Волков и другие.