​В регионе подготовлена большая программа,



посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



– Концерты, выставки, вечера памяти,



литературные часы пройдут во всех государственных учреждениях культуры, –



отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.



В фойе второго этажа ярославского



Концертно-зрелищного центра уже открылась фотовыставка об истории возникновения



легендарного ордена «Победа». Она знакомит зрителей с эскизами художников, в



разное время принимавших участие в создании этой уникальной награды, которой



отмечались выдающиеся заслуги высшего военного руководства Красной армии. Также



в экспозиции – фотографии всех советских и иностранных кавалеров ордена



«Победа». Для школьных групп организованы экскурсии и мастер-классы по рисунку



на тему Великой Отечественной войны.



На первом этаже можно познакомиться с



выставкой живописи молодого художника Арсения Власова, представляющего серию



работ «Страна победителей» о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Экскурсии



для школьников проводит сам автор, знающий о героизме осажденного города из уст



своей бабушки, жившей в Ленинграде в страшные годы войны. Выставки будут



открыты до 12 мая.



В числе крупных мероприятий – областной



киномарафон «Наша Победа» и акция «Военно-полевой кинотеатр», организованные



Концертно-зрелищным центром. Музеи и библиотеки региона представят тематические



выставки. Фотовыставка «Портрет без лака и дегтя» в музее «Карабиха» посвящена



120-летию со дня рождения поэта-фронтовика Алексея Суркова.



Экспозиция «Живопись о войне



художников-фронтовиков» в Ярославском художественном музее представляет более



70 работ, посвященных теме Великой Отечественной войны.



Музей боевой славы готовит для горожан



праздник «Утро Победы», в программе – экскурсии, интерактивные площадки,



выступления клуба сохранения воинских традиций, концертные выступления.



Ярославская государственная филармония ждет гостей на концерт «Весна 45-го



года».