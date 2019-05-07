|В регионе подготовлена большая программа,
посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
– Концерты, выставки, вечера памяти,
литературные часы пройдут во всех государственных учреждениях культуры, –
отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.
В фойе второго этажа ярославского
Концертно-зрелищного центра уже открылась фотовыставка об истории возникновения
легендарного ордена «Победа». Она знакомит зрителей с эскизами художников, в
разное время принимавших участие в создании этой уникальной награды, которой
отмечались выдающиеся заслуги высшего военного руководства Красной армии. Также
в экспозиции – фотографии всех советских и иностранных кавалеров ордена
«Победа». Для школьных групп организованы экскурсии и мастер-классы по рисунку
на тему Великой Отечественной войны.
На первом этаже можно познакомиться с
выставкой живописи молодого художника Арсения Власова, представляющего серию
работ «Страна победителей» о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Экскурсии
для школьников проводит сам автор, знающий о героизме осажденного города из уст
своей бабушки, жившей в Ленинграде в страшные годы войны. Выставки будут
открыты до 12 мая.
В числе крупных мероприятий – областной
киномарафон «Наша Победа» и акция «Военно-полевой кинотеатр», организованные
Концертно-зрелищным центром. Музеи и библиотеки региона представят тематические
выставки. Фотовыставка «Портрет без лака и дегтя» в музее «Карабиха» посвящена
120-летию со дня рождения поэта-фронтовика Алексея Суркова.
Экспозиция «Живопись о войне
художников-фронтовиков» в Ярославском художественном музее представляет более
70 работ, посвященных теме Великой Отечественной войны.
Музей боевой славы готовит для горожан
праздник «Утро Победы», в программе – экскурсии, интерактивные площадки,
выступления клуба сохранения воинских традиций, концертные выступления.
Ярославская государственная филармония ждет гостей на концерт «Весна 45-го
года».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:15
22 просмотров
2019.05.07 На торжественном приеме губернатор поздравил участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим Днем Победы2019.05.07 За I квартал в ходе рейдов по соблюдению ветеринарного законодательства на постах ДПС области досмотрено 347 грузовых машин2019.05.07 С 13 по 19 мая желающие могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию2019.05.07 Участники автопробега «Горсть земли» передали в Ярославский музей боевой славы землю с мест захоронений земляков-героев2019.05.07 Участники автопробега «Вахта Памяти» передали в Ярославский музей боевой славы землю с мест захоронений земляков-героев