​В регионе подготовлена большая программа,

посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

– Концерты, выставки, вечера памяти,

литературные часы пройдут во всех государственных учреждениях культуры, –

отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

В фойе второго этажа ярославского

Концертно-зрелищного центра уже открылась фотовыставка об истории возникновения

легендарного ордена «Победа». Она знакомит зрителей с эскизами художников, в

разное время принимавших участие в создании этой уникальной награды, которой

отмечались выдающиеся заслуги высшего военного руководства Красной армии. Также

в экспозиции – фотографии всех советских и иностранных кавалеров ордена

«Победа». Для школьных групп организованы экскурсии и мастер-классы по рисунку

на тему Великой Отечественной войны.

На первом этаже можно познакомиться с

выставкой живописи молодого художника Арсения Власова, представляющего серию

работ «Страна победителей» о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Экскурсии

для школьников проводит сам автор, знающий о героизме осажденного города из уст

своей бабушки, жившей в Ленинграде в страшные годы войны. Выставки будут

открыты до 12 мая.

В числе крупных мероприятий – областной

киномарафон «Наша Победа» и акция «Военно-полевой кинотеатр», организованные

Концертно-зрелищным центром. Музеи и библиотеки региона представят тематические

выставки. Фотовыставка «Портрет без лака и дегтя» в музее «Карабиха» посвящена

120-летию со дня рождения поэта-фронтовика Алексея Суркова.

Экспозиция «Живопись о войне

художников-фронтовиков» в Ярославском художественном музее представляет более

70 работ, посвященных теме Великой Отечественной войны.

Музей боевой славы готовит для горожан

праздник «Утро Победы», в программе – экскурсии, интерактивные площадки,

выступления клуба сохранения воинских традиций, концертные выступления.

Ярославская государственная филармония ждет гостей на концерт «Весна 45-го

года».

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