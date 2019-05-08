​Празднование Дня Победы в Ярославле 9 Мая начнется с возложения венков и цветов к памятнику-монументу в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Участие в церемонии примут представители Правительства области, мэрии города, ветеранских и общественных организаций. Перед участниками мероприятий торжественно пройдут почетный караул Ярославского территориального гарнизона, члены молодежного движения «Юнармия», школьники из почетного караула поста №1 у Вечного огня.



Основной площадкой празднования станет Советская площадь. В 10 часов сюда прибудет автоколонна с участниками Великой Отечественной войны. После этого начнутся прохождение частей Ярославского территориального гарнизона и показ военной и специальной техники. По сложившейся традиции в мероприятии примут участие все силовые структуры территориальных федеральных исполнительных органов власти, расположенных в области. Также по площади пройдут воспитанники кадетских классов и члены «Юнармии».



Вторую часть торжественного шествия откроет полет 30-кратной чемпионки мира и 14-кратной чемпионки Европы в отдельных видах программ, обладательницы 67 золотых медалей чемпионатов мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной. Она исполнит фигуры высшего пилотажа.



По договоренности между губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и руководством Министерства обороны Российской Федерации после участия в воздушной части парада на Красной площади в Москве над местом проведения праздничных мероприятий в Ярославле пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также самолет Ил-78.



Завершится торжественное шествие военнослужащих и боевой техники прохождением сводных рот Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны и управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области с исполнением песен, посвященных Дню Победы.



Также на Советской площади будет показано традиционное театрализованное представление. Его концепция связана с историческими памятными датами, отмечаемыми в 2019 году: 125-летием со дня рождения Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа» Федора Толбухина, 75-летием освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 5-летием присоединения Крыма.



В 12 часов начнется шествие «Бессмертного полка». Сбор участников – с 11 часов. Колонна пройдет от памятника Н.А. Некрасову по Волжской набережной через Советскую площадь и далее по левой стороне площади Челюскинцев к мемориалу «Вечный огонь».



На стадионе «Спартаковец» будут представлены концертная программа «Победный май» и танцевальная «Майский вальс».



В течение дня продлится акция «Георгиевская ленточка». В сквере на площади Челюскинцев, на Первомайском бульваре, на Которосльной набережной, на улице Угличской у Музея боевой славы, на улице Чайковского у планетария будут раздавать солдатскую кашу.



Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.



В Музее боевой славы в этот день посетителей ждут экскурсии, организованные прогулки по парку военной техники, а также знакомство с новой выставкой стендовых моделей «Все о танках», подготовленной в сотрудничестве с клубом военной исторической миниатюры «Т-34».



Участники клуба исторической реконструкции «Волжский рубеж» поделятся с гостями праздника своими знаниями о том, как менялся на протяжении нескольких лет облик бойца Красной армии, расскажут о специфике военного обмундирования тех лет и наглядно его продемонстрируют. Также выступления подготовили члены ярославского клуба ретротехники «Берегись автомобиля», которые представят выставку старинного автотранспорта.



Детей и подростков ждет увлекательная военно-спортивная игра «Один день из армейской жизни»: преодоление полосы препятствий, метание гранат и другие испытания.



Кроме того, пройдут показательные выступления ярославских страйкбольных команд, которые продемонстрируют элементы боевой акробатики и боевой подготовки.



На праздничном концерте прозвучат любимые многими поколениями песни военных лет. Желающие выступить могут сделать заявку по телефону (4852) 72-79-18.



Праздник у Музея боевой славы продлится с 11 до 15 часов. Вход свободный.



Завершатся торжества 9 Мая праздничным фейерверком в 22 часа со стороны Центрального пляжа на Которосльной набережной.