​8 мая заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов провел заседание оперативного штаба по вопросам весенне-полевой кампании. В обсуждении приняли участие руководители департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, муниципальных районов области, ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», управления надзорной деятельности и профилактической службы МЧС России, центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



– Правительство Ярославской области уделяет серьезное внимание агропромышленному комплексу, создавая благоприятные условия для его эффективной работы, – отметил Валерий Холодов. – Одна из главных задач, поставленных главой государства, – продолжать мероприятия по вводу в оборот земель сельхозназначения, увеличивать объемы сельскохозяйственного производства и инвестиции в АПК. С учетом развития экспорта в регионе появилось новое направление в производстве масличных культур. В текущем году посевные площади под них планируется увеличить до 700 гектаров. В 2015 году они составляли всего лишь 10 гектаров.



Как рассказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергей Камышенцев, в этом году в Ярославской области к севу яровых приступили 17 апреля. Работы стартовали раньше плана из-за теплой погоды. На сегодняшний день яровой сев проведен на площади 30,4 тысячи гектаров, что в шесть раз больше, чем к этим датам в предыдущем году. Кроме того, в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, посажено картофеля.



Уровень обеспеченности семенами яровых зерновых и зернобобовых культур, льна, картофеля – 100 процентов и более. Запас горюче-смазочных материалов на 12,5 процента выше уровня 2018-го.



В этом году в регионе действуют меры поддержки модернизации АПК. Сельхозорганизациям предоставляют субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в размере 20 процентов от стоимости, а также технику на льготных условиях через систему областного и федерального лизинга. Кроме того, выделяются гранты на поддержку начинающих фермеров, развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кредитов по льготной ставке не выше 5 процентов. В бюджете региона предусмотрено возмещение части затрат на покупку семян и посадочного материала: на поддержку элитного семеноводства – 9,9 миллиона рублей, развитие растениеводства – 8,9 миллиона.



На заседании штаба также был рассмотрен вопрос об обеспечении пожарной безопасности на объектах АПК. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка направил в адрес всех ответственных лиц методические рекомендации. Органам местного самоуправления рекомендовано провести разъяснительную работу с сельскими жителями, информировать их о запрете на пал сухой травы, о необходимости выполнения опашки, приведения в порядок пожарных водоемов и подъездов к ним.



В завершение заседания перед руководителями всех муниципальных районов области повторно поставлена задача усилить контроль за обеспечением мер пожарной безопасности и соблюдением требований противопожарного законодательства на землях населенных пунктов, перед аграриями региона – активизировать работу по вводу в оборот земель сельхозназначения.