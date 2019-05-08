​Дом доходный купца Ерыкалова в Ярославле включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения.



– Здание построено потомственным почетным гражданином – ярославским купцом Ерыкаловым, занимавшимся хлебной торговлей, в 1876 году на подвалах старого гостиного двора 1790-х годов, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Дом купца Ерыкалова является подлинным источником информации о развитии архитектуры и градостроительства Ярославля в конце XVIII века и во второй половине XIX века. Здесь зафиксировано постепенное изменение масштаба и характера торговых и в целом доходных построек города.



Изначально здание использовалось как доходный дом с магазинами и складами на первом этаже, фирменным хлебным магазином на втором этаже и жилыми меблированными номерами, сдаваемыми внаем, на третьем. В настоящее время в доме купца Ерыкалова размещены торговые площади.