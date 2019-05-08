|8 мая на вокзале Ярославль-Главный сделал остановку «Эшелон Победы». В числе пассажиров поезда – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, специалисты, работающие на железной дороге. Сотни горожан приветствовали их аплодисментами.
Председатель Правительства области Дмитрий Степаненко поздравил всех, кто посвятил свою жизнь защите Отечества, с наступающим Днем Победы. Он отметил, что благодаря самоотверженности и героизму солдат, офицеров железнодорожных частей и специалистов транспортных органов движение эшелонов в военные годы не прекращалось.
Во время стоянки на Ярославле-Главном артисты в советской военной форме исполнили песни военных лет. Работали полевые кухни, собравшихся угощали фронтовой кашей.
В ближайшем будущем локомотив будет использоваться в пригородном движении на участке Ярославль – Рыбинск.
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08 Мая, 16:00
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