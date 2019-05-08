​8 мая участников Великой Отечественной войны в госпитале ветеранов войн с приближающимся Днем Победы поздравили заместитель губернатора Андрей Шабалин, заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян и директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.



– От души поздравляю вас с Днем Победы – с великим народным праздником, который отмечают в каждой семье, в каждом уголке нашей страны, – сказал Андрей Шабалин. – Мы преклоняемся перед стойкостью и отвагой, которые вы не раз проявляли в боях, и всегда будем чтить тех, кто не вернулся с этой войны. Мы помним и гордимся подвигом нашего народа и обещаем передать эстафету этой священной памяти нашим потомкам. Низкий вам поклон за мужество и героизм, за возможность жить в свободной стране!



Правительство Ярославской области многое делает для повышения качества медицинского обслуживания ветеранов. Из регионального бюджета на софинансирование одного из направлений национального проекта «Демография» – «Старшее поколение» выделено 10 миллионов рублей. За счет федерального бюджета приобретено 16 автомобилей, которые предназначены для доставки маломобильных граждан в медицинские учреждения. Обеспечение работы машин, их содержание и обслуживание берет на себя областной бюджет.



– Нужно сказать и о новых формах социально-медицинской помощи людям старшего возраста, которые интенсивно развиваются в нашей области. Это стационарозамещающие технологии, стационары на дому, выездные формы работы комплексных медико-социальных бригад, – отметил Игорь Селезнев. – Мы будем участвовать в этом проекте со следующего года. В выездной бригаде будут социальные и медицинские работники, представители патронажных и паллиативных служб. Выездные паллиативные службы мы запустим уже в этом году.



Все ветераны Великой Отечественной войны ежегодно проходят диспансеризацию и получают рекомендации по сохранению здоровья. В этом году на 1 мая медицинское обследование уже прошли более 50 процентов ветеранов.



– В эти дни, когда мы чествуем ветеранов, участников Великой Отечественной войны, конечно, особое внимание к их здоровью. Сегодня в госпитале восемь человек проходят стационарное лечение. Их возраст – за 90 лет, – добавил Игорь Каграманян. – Как доктор, я могу сказать, что показатели их здоровья, физическая, умственная работоспособность на очень высоком уровне. Они победили в Великой Отечественной войне, обеспечили мир, а потом восстановили страну. 9 Мая – праздник, который всех нас объединяет, и мы испытываем чувство гордости за наших ветеранов.