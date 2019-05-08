​8 мая глава государства Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участие в мероприятии принял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



– Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией национальных проектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели наших действий, – подчеркнул Владимир Путин. – Именно на местах закладывается успех всей стратегии развития.



Особое внимание было уделено выполнению национальных проектов в экономической сфере. Глава государства предложил присутствующим предметно обсудить проблемы и оперативно их устранить в приоритетных отраслях.



– Одна из системных задач национальных проектов – сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, прежде всего отечественную. Дать предприятиям, крупным, средним и малым, уникальную возможность закрепиться на внутреннем рынке, нарастить объемы выпускаемой техники и начать ее экспорт, – отметил Президент.



По итогам заседания Дмитрий Миронов сообщил, что в соответствии с указом о национальных целях и стратегических задачах развития в Ярославской области проводится планомерная работа по исполнению национальных проектов, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы.



Ярославская область – традиционно промышленно- развитый регион, на территории которого расположено более 3300 предприятий и организаций (в том числе 276 крупных и средних предприятий).



Предприятия производят широкий ассортимент продукции, в том числе высокотехнологичной, которая может быть использована при реализации национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Жильё и городская среда».



– Социально-экономическое развитие Ярославской области характеризуется преобладанием положительных тенденций и позитивной динамикой ключевых показателей, – сказал Дмитрий Миронов. – На реализацию национальных проектов экономической сферы в 2019 – 2021 годах предусмотрено более двух миллиардов рублей, из них более 1,87 миллиарда – средства федерального бюджета.



Глава региона отметил, что индекс промышленного производства, по предварительным итогам 2018 года, составил 106,5 процента, а по итогам I квартала этого года – 122,9 процента. Наиболее значительный рост в прошлом году наблюдался в производстве одежды, электрического оборудования, химических веществ и химических продуктов, пищевых продуктов, прочих транспортных средств и оборудования.



Кроме того, в Ярославской области ведется работа по реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и других.