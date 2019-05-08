​9 Мая на Советской площади в Ярославле проходят торжества, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



С праздником собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– Все больше отдаляется от нас великий день – 9 мая 1945 года. Но этот праздник всегда будет самым дорогим и священным для каждой семьи, – сказал глава региона. – Мы не перестанем чтить подвиг тех, кто героически сражался с фашизмом на фронте, трудился в тылу, восстанавливал страну из руин в послевоенные годы. В сегодняшнем празднике – гордость, радость и скорбь. Сложно забыть, какой ценой завоевана Победа, сколько жизней наших граждан унесла война. С фронта не вернулись более 200 тысяч жителей области.



Память погибших почтили минутой молчания.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что уроженцы Ярославской области внесли огромный вклад в общую Победу над врагом. В боях Великой Отечественной войны участвовали около 550 тысяч жителей региона. В рядах Красной армии они освобождали захваченные фашистами советские города, брали Будапешт и Белград, Варшаву и Вену, Братиславу и Прагу, штурмовали Берлин, лечили раненых бойцов, ставили на ноги обессиленных голодом ленинградских блокадников.



На Ярославской земле было сформировано несколько дивизий. Создавались военные госпитали, открывались детские дома. Промышленные предприятия области выпускали для армии оружие, боеприпасы, обмундирование, продукты питания и медикаменты. Свой вклад в Победу внесли и работники культуры, выступавшие в госпиталях и воинских частях.



– Мы победили благодаря силе духа, несгибаемой стойкости и мужеству нашего народа, – подчеркнул губернатор.



Празднование Дня Победы в Ярославле 9 Мая началось с возложения венков и цветов к памятнику-монументу в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В 10 часов на Советскую площадь прибыла автоколонна с участниками войны. После началось прохождение частей Ярославского территориального гарнизона и показ военной и специальной техники. В мероприятии приняли участие все силовые структуры территориальных федеральных исполнительных органов власти, расположенных в области. Также по площади прошли воспитанники кадетских классов и члены «Юнармии».



Вторую часть торжественного шествия открыл полет 30-кратной чемпионки мира и 14-кратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной. Она исполнила фигуры высшего пилотажа.



Также в этот день над местом проведения праздничных мероприятий в Ярославле пролетел легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны ИЛ-2.



Кроме того, сегодня на Советской площади будет показано традиционное театрализованное представление. Его концепция связана с историческими памятными датами, отмечаемыми в 2019 году: 125-летием со дня рождения Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа» Федора Толбухина, 75-летием освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 5-летием присоединения Крыма.



В 12 часов начнется шествие «Бессмертного полка».



Завершатся торжества 9 Мая праздничным фейерверком в 22 часа со стороны Центрального пляжа на Которосльной набережной.