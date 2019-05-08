​9 Мая в центре Ярославля состоялась ставшая уже традиционной общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк». Участие в ней вместе с тысячами жителей региона принял губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда, Героя Советского Союза Тимофея Кармацкого.



Шествие началось в 12 часов от памятника Николаю Некрасову. В этом году впервые для удобства участников проекта присоединиться к колонне можно было по пути ее следования с улиц Первомайской, Суркова, Флотского спуска и Красного съезда.



Люди с портретами близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, прошли вдоль Волжской набережной, по Народному переулку, через Советскую площадь и площадь Челюскинцев. Закончилась акция возложением венков к памятнику-монументу в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Участие в мероприятии приняли более 25 тысяч человек. В целом по области «Бессмертный полк» собрал порядка 60-ти тысяч участников.



– Я очень рад, что к нашим старым семейным традициям недавно добавилась новая – акция «Бессмертный полк», – сказал Дмитрий Миронов. – Миллионы людей по всей стране идут с фотографиями своих родных и близких, которые отстаивали Победу и подарили всему миру свободу от фашизма. Это и есть патриотизм, гордость за нашу страну, память о бессмертном подвиге нашего народа, которую мы обязаны сохранить и передать нашим потомкам. Мы воспитываем подрастающее поколение на славных традициях наших солдат-победителей, которые подарили всему миру свободу от фашизма. В детстве я всегда ходил на праздник с дедушкой, Героем Советского Союза Тимофеем Федоровичем Кармацким, и очень гордился, что иду вместе с героическими людьми.



Второй год подряд в рядах ярославского «Бессмертного полка» прошел музыкант Юрий Башмет. Он нес фотографию своего дедушки Бориса Абрамовича Башмета.



- Это мощная эмоциональная ситуация, которую я впервые испытал именно в Ярославле, - рассказал маэстро. - Замечательно, что многие с маленькими детьми шли. Если бы не было победителей, то может и нас бы не было. Дедушка мой дошел до Берлина. Он был веселым, запевалой. Очень достойный человек.