​Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе волонтерских проектов «Доброволец России – 2019». Документы можно подать до 16 июня. Для этого необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф).



– На территории Ярославской области тысячи добровольцев, которые готовы отдавать время, силы и знания тем, кто в этом нуждается, – отметила заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – Участие в конкурсе – отличная возможность не только рассказать о своем проекте, но и получить необходимые ресурсы для его развития. Для активных и деятельных добровольцев это действительно работающий социальный лифт, возможность найти партнеров и вывести свой проект на новый уровень.



Заявки принимаются по трем номинациям: «Социальный проект», «Доброе дело», «Творческая работа» – как от волонтеров, так и от организаций, работающих с ними. Общий грантовый фонд конкурса – 45 миллионов рублей.



Победители получат до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов, средства на покупку фото- и видеооборудования, возможность пройти специализированное обучение и принять участие в стажировке за рубежом. Предусмотрено тиражирование лучших практик в России и других странах.



В прошлом году в конкурсе «Доброволец России» приняли участие 130 жителей Ярославской области. Призером в номинации «Говорит волонтер» стала руководитель волонтерского корпуса Ярославля и главный редактор молодежного радио «Морс» Ксения Яснова. Она выиграла грант на развитие своего радийного проекта в размере 150 тысяч рублей.



Консультации и помощь при заполнении – в Центре развития добровольчества, телефон: 8 (4852) 25-13-25. Также вопросы можно задать в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/yar_volonter.