​Перспективы взаимодействия России и Японии обсудили 13 мая в Москве на заседании совета губернаторов обеих стран. В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, президент Национальной ассоциации губернаторов Японии, губернатор префектуры Сайтама Киеси Уэйда, главы субъектов РФ и префектур Японии. Ярославскую область представлял губернатор Дмитрий Миронов.



Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что Япония – важный и надежный партнер нашей страны. Новый виток развития российско-японские отношения получили после встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме осенью прошлого года.



– Сегодня большинство субъектов Российской Федерации наладили прочные связи с японскими партнерами, – отметила в своем выступлении Валентина Матвиенко. – Мы с вами решили общими усилиями перезапустить работу совета губернаторов. Решение давно назревшее и своевременное. Ключевую роль в возобновлении работы совета, безусловно, сыграла поддержка Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Я уверена, что у нас есть огромный, не востребованный пока потенциал взаимовыгодного межрегионального сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сфере. Каждый российский регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации.



Валентина Матвиенко добавила, что участникам совета предстоит изучить нынешнее состояние договоренностей между субъектами РФ и префектурами Японии.



– Ярославская область на сегодняшний день сотрудничает с Японией в трех важнейших сферах: инновационной медицине, фармации, машиностроении, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Эти экономические связи сложились благодаря установлению непосредственных эффективных контактов между деловыми кругами Японии, бизнес-сообществом Ярославской области и Правительством региона. Убежден, что у нас есть потенциал для расширения нашего сотрудничества, важной частью которого является межрегиональный диалог. И сегодняшнее мероприятие будет этому способствовать.



Одним из примеров успешного взаимодействия губернатор назвал работу в регионе японской компании «Комацу». Ярославское предприятие – самое крупное из 28 ее заводов в мире. На нем выпускаются строительная дорожная техника, карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы. Другой пример – создание на базе Ярославской онкологической клиники передового эндоскопического центра, где проводятся уникальные операции. Он оснащен новейшей японской техникой.



Также в регионе функционирует завод по производству готовых лекарственных форм международной компании «Никомед», входящей в группу компаний «Такеда». При ее участии 5 лет назад в Ярославле открыт центр коллективного пользования – уникальный образовательный проект, который позволяет обучать новых специалистов для фармацевтических предприятий.



Киеси Уэйда напомнил участникам встречи о том, что три года назад в Сочи на встрече на высшем уровне был обнародован план экономического сотрудничества Японии и России. Он включает восемь пунктов, одним из которых является расширение двусторонних гуманитарных обменов. В этой сфере в Ярославской области также ведется целенаправленная работа.