​24 программы Ярославской области прошли сертификацию в рамках проекта «Живые уроки» и рекомендованы для школьников.



– Богатейшее культурно-историческое наследие региона позволяет туристическим операторам предлагать разные продукты для изучения литературы, истории, космонавтики, географии и физики, – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Реализация федерального проекта «Живые уроки» в основном осуществляется в осенне-весенний период, это дает нам возможность увеличить туристический поток в «низкий» сезон.



Туры «Живых уроков» представляют собой интерактивные современные программы, построенные с учетом интересов «поколения Z». Музейные и обзорные экскурсии дополнены квестами, играми, викторинами и мастер-классами.



Большая часть сертифицированных маршрутов региона проходит через Ярославль, Ростов, Мышкин, Тутаев, Рыбинск, Углич, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский.



Все эти предложения будут включены в единый каталог федерального проекта по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки» и в онлайн-систему бронирования туров и экскурсий «Живые уроки», доступную всем субъектам РФ.



Справка



Проект «Живые уроки» реализуется в Российской Федерации с 2012 года, в настоящее время его участниками стали уже более 42 регионов России.