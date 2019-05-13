|24 программы Ярославской области прошли сертификацию в рамках проекта «Живые уроки» и рекомендованы для школьников.
– Богатейшее культурно-историческое наследие региона позволяет туристическим операторам предлагать разные продукты для изучения литературы, истории, космонавтики, географии и физики, – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Реализация федерального проекта «Живые уроки» в основном осуществляется в осенне-весенний период, это дает нам возможность увеличить туристический поток в «низкий» сезон.
Туры «Живых уроков» представляют собой интерактивные современные программы, построенные с учетом интересов «поколения Z». Музейные и обзорные экскурсии дополнены квестами, играми, викторинами и мастер-классами.
Большая часть сертифицированных маршрутов региона проходит через Ярославль, Ростов, Мышкин, Тутаев, Рыбинск, Углич, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский.
Все эти предложения будут включены в единый каталог федерального проекта по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки» и в онлайн-систему бронирования туров и экскурсий «Живые уроки», доступную всем субъектам РФ.
Справка
Проект «Живые уроки» реализуется в Российской Федерации с 2012 года, в настоящее время его участниками стали уже более 42 регионов России.
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вчера, 14:45
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