13 мая проведена проверка экологического состояния территории у деревень Шолохово и Попково, где в прошлом году ликвидирована свалка производственных отходов металлургической промышленности. Участие в рейде приняли специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, Роспотребнадзора, представители администрации Даниловского района.



– На данный момент не осталось следа от бурого песчаного материала, незаконно завезенного на данные территории, нет резкого химического запаха, который был раньше, – подытожил итоги осмотра председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – В рамках государственного экологического контроля сегодня взяты пробы грунта и воды. Результаты исследований будут готовы через две недели и в обязательном порядке доведены до местных жителей и администрации района и поселения.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил администрации Даниловского МР реализовать проект по рекультивации земельного участка, где были размещены отходы, а также привести в нормативное состояние подъездные пути к населенному пункту.



– В этом году в бюджете района заложено 300 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации по рекультивации данного земельного участка, – пояснила первый заместитель главы администрации Даниловского МР Елена Иовлева.



Справка



С территории заброшенного песчаного карьера в районе деревень Шолохово и Попково Даниловского района в прошлом году вывезено 2900 тонн отходов IV класса опасности. Уполномоченные органы установили, что размер вреда, причиненного почвам, – более 27 миллионов рублей. Иски о взыскании ущерба рассматриваются в судах.



Правительство Ярославской области совместно с надзорными и правоохранительными органами в тесном контакте с жителями района реализовало комплекс мер по привлечению виновных к ответственности, а также по вывозу опасных отходов.