​9 Мая Рыбинск второй раз стал участником федерального сетевого арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы». Культурная реконструкция городского празднования Дня Победы 1945 года прошла на площадке поселка ГЭС. Ее посетили три с половиной тысячи человек.



– Рыбинск стал первым городом в проекте, не имеющим столичного статуса, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Выбор организаторов в пользу нашего региона обусловлен наличием уникальной площадки для проведения исторической реконструкции. Поселок ГЭС и экспозиционный комплекс «Советская эпоха», сохранившие атмосферу послевоенного времени, как нельзя лучше отвечают настроению и духу праздника. И это интересно людям – «Рио-Рита» собирает все больше участников. Мы будем развивать эту площадку, и надеюсь, что в следующем году проект пройдет еще более масштабно.



Реконструкция стартовала в 18.00 – «В шесть часов вечера после войны». На ретротанцплощадке звучали мелодии 30 – 40-х годов прошлого века в исполнении военного духового оркестра Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Многие пришли на праздник в стилизованных под эпоху костюмах.



В перерывах между выступлениями оркестра состоялся показ мод 40 – 50-х годов, организованный творческим объединением «40 чемоданов». Развлекательную программу представили юные артисты. В Доме культуры поселка на протяжении праздничного вечера проходили экскурсии, была организована стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками. Вниманием гостей пользовались фотозоны и ретротехника.



– Замечательный праздник! В прошлом году мы много читали про этот проект и решили принять в нем участие, приехали всей семьей, – поделилась жительница Владимира Александра Смурыгина. – И Рыбинск посмотрели. Нам очень понравилось.



Праздники «Рио-Рита – радость Победы» проходили одновременно более чем в 10 городах России: также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Рязани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Севастополе и других. Проект внебюджетный и реализуется при поддержке департамента культуры Министерства обороны РФ и Правительства Санкт-Петербурга. В Ярославском регионе поддержку проекту оказывают областной департамент туризма и администрация Рыбинска.