|73 автобуса будут переданы Правительством Москвы для обслуживания транспортной сети Ярославской области. Это ЛиАЗы большого и среднего класса.
– Подвижной состав осмотрели специалисты транспортного комплекса Ярославской области, – рассказала и. о. директора регионального департамента транспорта Екатерина Галеева. – Автобусы находятся в исправном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту при перевозке пассажиров.
В настоящее время идет оформление документов. Поступление техники запланировано на июль.
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вчера, 17:30
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