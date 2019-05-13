​73 автобуса будут переданы Правительством Москвы для обслуживания транспортной сети Ярославской области. Это ЛиАЗы большого и среднего класса.



– Подвижной состав осмотрели специалисты транспортного комплекса Ярославской области, – рассказала и. о. директора регионального департамента транспорта Екатерина Галеева. – Автобусы находятся в исправном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту при перевозке пассажиров.



В настоящее время идет оформление документов. Поступление техники запланировано на июль.