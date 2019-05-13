​С 13 по 24 мая в регионе проходит акция «Я – доктор», организованная областным департаментом здравоохранения и фармации совместно с ЯГМУ. В ее рамках выпускники Ярославского медицинского университета и медицинского колледжа смогут посетить лечебные учреждения, познакомиться с работой отделений, пообщаться с заведующими и выбрать место работы.



– Обеспеченность врачами в регионе – 43 на 10 тысяч населения. Это выше, чем в среднем и по России – 37,2, и по ЦФО – 37,1, но дефицит медицинских кадров в области есть, – отметила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – Наши медицинские учреждения готовы принять около 400 врачей и столько же медицинских работников среднего звена. Чтобы заинтересовать молодых специалистов, с 2018 года в регионе реализуется программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области».



В 2018 году 10 врачей, которые выбрали работу на селе, получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей, 5 фельдшеров – по 500 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей было выплачено семи молодым врачам, впервые приступившим к работе в государственных медицинских организациях Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова. Кроме того, 36 студентам ЯГМУ – отличникам и хорошистам, обучающимся по договору с департаментом здравоохранения, предоставлены выплаты в размере 19500 рублей.



В рамках акции «Я – доктор» свои двери для молодых специалистов откроют более 40 медицинских учреждений региона, преимущественно это поликлиники, где наиболее остро стоит вопрос с кадрами.



Первым студентов Ярославского медицинского колледжа принял областной перинатальный центр.



– Коллектив нашего центра укомплектован на 99 процентов как врачами, так и медицинскими сестрами. Дефицита сотрудников нет, и человек, которого мы возьмем на работу, должен обладать определенными профессиональными навыками, – подчеркнул директор медучреждения Сергей Кирдянов. – И нас выбирают, и мы выбираем. В перинатальном центре очень профессиональный коллектив. Все самые сложные случаи у нас: из 4 с половиной тысяч родов в год 80 процентов – с высокой степенью риска.



Во время акции «Я – доктор» ее участники могут выкладывать свои фотографии в «Инстаграме» с хештегом #ЯдокторЯрославль и делиться впечатлениями. Благодаря Интернету студенты виртуально смогут побывать во всех медицинских учреждениях, проводящих дни открытых дверей. Завершится акция большой встречей выпускников с руководителями больниц, главами районов и департамента здравоохранения в стенах медицинского университета.