​Одиннадцатый по счету Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета, проходивший в нашем регионе с 1 по 9 мая, завершился гала-концертом в Ярославской государственной филармонии. Здесь состоялась мировая премьера произведения «Letters and waves» для альта, ударных и струнного оркестра Армана Гущяна. Также прозвучали произведения Гайдна, Чайковского, Бизе, музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери» с Григорием Сиятвиндой в роли чтеца.



– Девять дней XI Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета пролетели на одном дыхании, подарив любителям музыки массу эмоций и новых впечатлений, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Для нас особенно важно и значимо, что кроме интересных и насыщенных музыкальных программ, в которых принимают участие лучшие исполнители России и мира, фестиваль ежегодно предлагает просветительские и образовательные проекты, в том числе для наших талантливых ребят.



Так, в Ярославском музыкальном училище (колледже) имени Л.В. Собинова прошли мастер-классы III Международной духовой академии и Международной академии барокко. С 70 молодыми музыкантами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Курска, Петрозаводска и Ярославля своим мастерством делились участники испанского брасс-ансамбля «Spanish Brass» и барочного ансамбля из Бельгии «Il Gardellino».



Международные академии были организованы в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



Также в рамках фестиваля работала 1-я школа молодого журналиста, пишущего о культуре, прошла научная конференция «Музыкальный театр П.И. Чайковского. Традиции и проблемы современной интерпретации».



Свое продолжение получила и такая просветительская форма, как преконцерт – встреча перед концертом. Благодаря таким встречам зрители могут узнать историю создания сочинений, традиции их исполнения. Ведущими преконцертов фестиваля по традиции стали артисты Нового русского квартета и государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», основатели клуба любителей искусства «Way2art.club» Алексей Стеблев и Юрий Дашевский.



В этом году в рамках фестиваля Юрия Башмета состоялось 15 концертов. Большинство – в Ярославле, семь – в городах и поселках области: Рыбинске, Тутаеве, Некрасовском, Гаврилов-Яме, Данилове, Мышкине. Впервые концерт прошел в поселке Пречистое. Мероприятия фестиваля в общей сложности посетили более шести тысяч любителей искусства.



В фестивале приняли участие знаменитые в России и в мире коллективы и солисты из Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Южной Кореи, а также актеры театра и кино Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Ольга Литвинова, Евгений Миронов, Григорий Сиятвинда и другие. Сам маэстро Башмет по традиции принял участие в фестивале как в качестве солиста, так и в качестве дирижера своих коллективов: камерного ансамбля «Солисты Москвы» и государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Кроме того, в фестивале участвовали государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и филармоническая хоровая капелла «Ярославия».



Традицией фестиваля стали авторские проекты Юрия Башмета. В этом году в театре драмы имени Федора Волкова был представлен «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – П.И. Чайковского в авторской версии маэстро. Стихи великого поэта чередовались с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы.



Большинство концертов фестиваля, в программе которых звучала музыка разных эпох – от барокко до наших дней, транслировались в онлайн-режиме на сайте Ярославской филармонии. Гала-концерт открытия, который также был представлен в прямом эфире на «Яндексе», «Одноклассниках» и сайте «Культура.рф», посмотрели более 110 тысяч человек.



Справка



Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и департамента культуры Ярославской области.