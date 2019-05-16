​В Некрасовском муниципальном районе продолжается ремонт моста через реку Солоницу. На время проведения работ проезд по объекту, признанному аварийным, пришлось полностью закрыть. Как сообщил губернатор Дмитрий Миронов, для удобства местных жителей было принято решение о сооружении временного понтонного моста.



Глава региона поблагодарил Министерство обороны за оперативную помощь в данном вопросе.



«Для девяти тысяч жителей поселка объезд – это очень неудобно. Более того, это касается в том числе медицинской помощи и пожарной безопасности. Договорились с Минобороны о том, что на время ремонта в Некрасовском возведут понтонный мост, – написал Дмитрий Миронов в социальных сетях. – 38-я железнодорожная бригада уже приступила к его наведению в акватории Волги».



Через несколько дней собранный мост должны переправить в Некрасовское и установить. Там он будет находиться до окончания ремонта. По контракту подрядчик должен завершить все работы в октябре.



Стоимость проекта – более 40 миллионов рублей. Деньги были выделены из областного и районного бюджетов.



Мост через Солоницу имеет для поселка Некрасовское очень важное значение. На правом берегу проживает пятая часть жителей поселка, находится санаторий «Золотой колос», проходит школьный автобусный маршрут.



Разрушение переезда началось еще в 2010 году. В 2017-м некрасовцы рассказали о своей проблеме Дмитрию Миронову, когда он посетил район и встретился с общественностью. Глава региона взял вопрос под контроль. Подрядчик приступил к работе в прошлом году.