​15 мая на международном научно-промышленном форуме «Великие реки» в Нижнем Новгороде министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин дал официальный старт экологическому марафону «Чистая Волга», который проходит в рамках акции «Вода России». Во время прямого включения участников мероприятия приветствовали волонтеры из Углича, которые сегодня занимались уборкой берегов.



– Важно вовлекать людей в волонтерство, предоставляя возможность для реализации их идей и потенциала, – подчеркнул Дмитрий Кобылкин. – Мы наблюдаем стабильный рост количества и качества мероприятий по уборке берегов по всей стране. При этом в некоторых регионах волонтеры уже сейчас отмечают уменьшение количества оставленного на берегах водоемов мусора, что является хорошей тенденцией.



Он отметил, что в 2014 году, когда акция проводилась впервые, участие в ней приняли 200 тысяч человек. В 2018-м, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца, – в 10 раз больше: уже около двух миллионов.



– Сохранение реки Волги – приоритетная задача новой экологической политики Ярославского региона, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Каждый из нас несет личную ответственность за сохранение чистой воды для будущих поколений. Акция «Вода России» объединила все мероприятия по уборке в береговой зоне и на водных объектах. Уверен, что этот экологический проект станет одним из крупнейших в нашем регионе.



Сегодня в акции «Вода России» в Угличе приняли участие 280 человек. Это сотрудники органов власти, организаций и предприятий, студенты, волонтеры молодежного центра «Солнечный», школьники, представители общественности. Общими усилиями удалось очистить береговую линию протяженностью более 4 километров.



– Эта акция дает возможность обратить внимание на вопросы экологии и чистоты родного города, – сказал глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин. – Ведь наша задача – это не только уборка мусора, но и формирование у населения бережного отношения к природе, к воде как неотъемлемой части родного края.



Участники акции убрали мусор на участке берега Волги протяженностью четыре километра – от Угличской ГЭС до села Золоторучье. Утилизацией мусора занимался региональный оператор по обращению с отходами ООО «Хартия».



Справка



В рамках всероссийской акции «Вода России» запланированы тысячи мероприятий по всей стране. Заявки на участие подали 82 региона РФ. Общая протяженность береговых линий, которые будут очищены от мусора в 2019 году, составит 1500 километров. По мнению организаторов, это станет началом формирования самого большого волонтерского движения в России.