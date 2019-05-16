​15 мая, в Международный день семьи, губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественной церемонии награждения медалью «За верность родительскому долгу». Ее удостоены представители 12 семей, в десяти из которых воспитываются трое и более детей.



– Медаль «За верность родительскому долгу», которую мы традиционно вручаем в Международный день семьи, на мой взгляд, одна из самых важных наград Ярославской области. Начиная с 2010 года ее удостоены более 300 человек, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Безусловно, семья – это источник любви, взаимопонимания и уважения. Быть родителями – огромный труд и большая ответственность, поскольку вы закладываете основы нравственного воспитания своих детей. Спасибо вам за то, что вы с честью справляетесь с этой задачей, растите достойное поколение.



В этом году награду получили жители Брейтовского, Любимского, Ростовского, Угличского муниципальных районов и Ярославля. Медаль вручают родителям, дети которых имеют достижения в области науки, спорта и искусства, являются победителями или лауреатами региональных или международных турниров.



Дмитрий Миронов отметил, что на территории региона идет реализация национальных проектов, цель которых – качественное улучшение жизни людей, создание условий для воспитания подрастающего поколения. В Ярославской области действует система персонифицированного дополнительного образования детей, развиваются центры технического и художественного творчества, школы искусств и спортивные школы.



Также ежемесячно более 9 тысяч ярославских семей, среди которых – многодетные семьи, семьи, родившие первенца или усыновившие ребенка, получают денежные выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей.



В числе награжденных – отец пятерых детей Сергей Халин из Ярославля.



– Я благодарен всем социальным службам города и области, которые помогают многодетным семьям, – сказал он. – Работа на самом деле сейчас ведется на высшем уровне. По любому вопросу обращаемся, и всегда помогают.



Справка



Медаль «За верность родительскому долгу» учреждена законом Ярославской области. Награду получают родители (усыновители), приемные родители, обеспечивающие полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие воспитываемых детей, образующие социально ответственную семью и ведущие здоровый образ жизни, проживающие в регионе не менее пяти лет. Вручение медали сопровождается единовременным денежным поощрением в размере 30 тысяч рублей.