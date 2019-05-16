В регионе продолжается акция «Я – доктор», организованная областным департаментом здравоохранения и фармации совместно с Ярославским государственным медицинским университетом. В ее рамках студенты смогут посетить более 40 медицинских учреждений региона и выбрать место работы.



– У студентов есть возможность увидеть своими глазами медицинские учреждения всей области, посмотреть оборудование, пообщаться с коллективом, задать все вопросы, которые их волнуют, – отметила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – Здравоохранение сейчас нуждается в молодых специалистах. В области не хватает около 400 врачей и столько же медицинских работников среднего звена. Наиболее остро дефицит кадров ощущается в поликлиниках.



К Ростовской центральной районной больнице прикреплены 64 тысячи пациентов. В ее состав входят петровское и семибратовское отделения, офис врача общей практики в Поречье, три врачебные амбулатории, 28 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и один мобильный. Полностью укомплектованы кадрами семибратовское и петровское отделения, которые в прошлом году участвовали в программе «Земский доктор». В целом районная больница укомплектована врачами только на 78,4 процента, средним медицинским персоналом – на 94,7 процента.



– Мы готовы принять на работу 13 терапевтов, двух офтальмологов, отоларинголога, хирурга, эндокринолога, невропатолога, кардиолога, – рассказала заместитель главного врача Ростовской районной больницы Оксана Пиклун. – Взрослая и детская поликлиники в Ростове обслуживают 33 тысячи человек.



Студентам медицинского университета показали кабинеты врачей и несколько отделений стационара. Завершилось знакомство с районной больницей мастер-классом «Прием пациента в реанимационное отделение».



– Интересно посмотреть больницы в районах. Мы в основном занимаемся в Ярославле, а как обстоят дела в других городах области, не знаем, – поделился студент 6-го курса Ярославского медицинского университета Максим Метальников. – Для оценки перспектив и своих возможностей эта информация важна.