​На сегодня в учреждениях здравоохранения региона развернуто 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых, но работа по развитию этого направления продолжается. В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения» к 2010 году необходимо обеспечить показатель 10 коек на 100 тысяч взрослого населения. В Ярославской области это 106 коек.



Паллиативная помощь – это подход, направленный на обеспечение достойного качества жизни пациента с тяжелой хронической патологией, зачастую неизлечимой. Такие койки необходимы людям с онкологическими заболеваниями, требующим ухода и обезболивания, пациентам с хронической сосудистой патологией, болезнями органов дыхания, последствиями серьезных травм.



– Для пациентов, имеющих такие тяжелые заболевания, крайне важно получить медицинскую помощь и уход недалеко от дома, так чтобы родные могли в любой момент навестить и поддержать. Поэтому развитию паллиативной помощи в муниципальных районах уделяется не меньшее внимание, чем в городе, – отметил заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Давлетов. – В конце прошлого года для паллиативного отделения Ярославской ЦРБ было приобретено оборудование на общую сумму более 2,4 миллиона рублей. Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи была получена из средств резервного фонда Правительства России.



Отделение паллиативной помощи при Ярославской районной больнице оснащено всем необходимым и полностью соответствует существующим в стране стандартам. В медучреждении есть реанимационное, терапевтическое, неврологическое, хирургическое отделения, хорошая диагностическая база. Это позволяет обеспечить высокое качество медицинской помощи пациентам паллиативного профиля.



В составе терапевтического отделения Ярославской центральной районной больницы открыто 15 паллиативных коек, за 2018 год здесь пролечили 151 пациента.



– Наше отделение готово принять и больше паллиативных пациентов, – сообщил заместитель главного врача ЦРБ Кирилл Кротов. – Возможности такие есть, и думаю, что в ближайшем будущем мы расширим отделение до 40 коек. В начале 2019 года больница дополнительно получила лицензию на оказание паллиативной помощи в трех структурных подразделениях: курбском, толбухинском и туношенском отделениях – в общей сложности 35 коек. Эти отделения, в прошлом участковые больницы, имеют многолетний опыт по оказанию медицинской помощи в направлении сестринского ухода.