​Координационный совет по производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности был создан два года назад в рамках реализации стратегии «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым.



На площадке совета представители предприятий региона и крупнейших заказчиков знакомятся, совместно решают вопросы, касающиеся стандартов закупочной деятельности, стратегии развития технологий, применения новых материалов, оборудования и сервисов. В результате этой работы за два года заключены контракты на поставку ярославской продукции и оказание услуг стоимостью более 2,1 миллиарда рублей, из них около миллиарда – с субъектами малого и среднего предпринимательства.



– Наращивание потенциала межрегиональной производственной кооперации ставит перед региональной промышленностью важную задачу – обеспечить потребности крупных холдингов в высокотехнологичной продукции, отвечающей сегодняшним требованиям, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Поэтому на заседания совета по кооперации мы приглашаем руководителей крупнейших предприятий и госкомпаний нашей страны: ПАО «Северсталь», ПАО «Татнефть», ПАО «РусГидро», АО «ОСК», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «МРСК Центра». Также инвестиционный блок Правительства Ярославской области работает над развитием внутрирегиональной кооперации. У нас достаточно крупных предприятий, готовых закупать продукцию у малого и среднего бизнеса.



30 мая в рамках Дня предпринимателя пройдет круглый стол «Развитие малого промышленного бизнеса: от закупок до кооперации». В нем примут участие директора крупных производственных предприятий региона: ООО «Завод дорожных машин», ПАО «ОДК-Сатурн» и ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш». Они расскажут, как малый и средний бизнес может встроиться в их закупочную деятельность. Регистрация на мероприятие открыта: http://yarbusiness.ru/.