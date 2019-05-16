​В регионе продолжается реализация информационно-профилактического проекта «Здоровая Ярославия», ориентированного на решение задач, обозначенных в национальном проекте «Здравоохранение». В их числе – охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, а также обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей отдаленных населенных пунктов, медицинских организаций, оказывающих первичную помощь.



В рамках проекта врачи выезжают в районы и обследуют людей по 12 показателям, выявляя основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний дыхательных путей, а также рассказывают о правилах здорового образа жизни. За несколько лет углубленное медицинское обследование уже прошли 12 тысяч жителей региона. В плане на 2019 год – осмотреть еще около двух тысяч человек.



– По данным 2018 года, почти половина обследованных в рамках проекта «Здоровая Ярославия» страдают избыточным весом, 41 процент имеют дислипидемию, у 32 процентов обнаружена артериальная гипертония, у 11 процентов повышен уровень сахара в крови, около 10 процентов – курильщики, – сообщила главный терапевт региона Мария Можейко. – Основная цель проекта – проинформировать население о факторах риска и сформировать у людей мотивацию вести здоровый образ жизни. Предупреждая болезни, мы добьемся сокращения смертности от хронических неинфекционных заболеваний и увеличения продолжительности жизни ярославцев.



План выездов составлен заранее и охватывает шесть муниципальных районов области, 30 деревень и сел. В этом году проект начал работу в Любимском районе, в котором врачи посетят восемь населенных пунктов. Один из них – деревня Филиппово. За день работы специалисты центра по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» и областного центра медицинской профилактики обследовали 58 человек. Их проконсультировали терапевт, офтальмолог, невролог и эндокринолог. Также пациенты смогли проверить артериальное давление, уровень сахара и холестерина.



После Любимского района специалисты отправятся в Первомайский. Следующие на очереди – Даниловский, потом Большесельский, Ростовский и Тутаевский районы.