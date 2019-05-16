​Дом доходный Сорокиных в Ярославле включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения.



– Здание было возведено в 1780-е годы в составе корпуса гостиного двора, сформировавшего сплошную застройку квартала №9, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В основе первоначальной постройки лежал образцовый проект, разработанный для провинциальных городов в столице. Важным в истории здания, как и всего квартала гостиного двора, является и то, что эти постройки были возведены на средства, выделенные казной в качестве беспроцентной ссуды на 10 лет для осуществления перепланировки города в соответствии с регулярным планом.



Объект находился во владении купцов Сорокиных и переходил от одного к другому по наследству. В 1930-е годы здание было надстроено третьим этажом с оформлением лицевого фасада в стилистике первого и второго этажей.



Здание являет собой подлинное свидетельство развития архитектуры Ярославля в течение трех столетий, удачный образец архитектурной эклектики, несет информацию о путях развития социальной культуры города в разные периоды.



В 2018 году в Единый государственный реестр было включено 77 объектов культурного наследия. Для сравнения: в 2017 году – 36, в 2016-м – 19.