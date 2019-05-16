16 мая губернатор Дмитрий Миронов обсудил с представителями инспекционной группы Международной федерации волейбола вопрос о возможности проведения в Ярославле матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.



В составе прибывшей в Ярославль делегации – специалист Международной федерации волейбола (FIVB) Анна Мануэльян, заместитель гендиректора Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный, представитель оргкомитета по подготовке чемпионата мира Павел Гедулян. Также участие во встрече в Правительстве региона приняли председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместители, почетный президент волейбольного клуба «Ярославич» и руководитель программы подготовки национальной команды к Чемпионату мира-2022 Сергей Шляпников, мэр Ярославля Владимир Волков.



– Сегодня вы посетили площадку, которую мы выбрали для размещения нового волейбольного комплекса на 6 тысяч мест, на проспекте Фрунзе, – сказал, открывая мероприятие, Дмитрий Миронов. – Подготовлено техническое задание на разработку проекта комплекса с учетом всех требований спортивного регламента. В настоящее время началась работа по проектированию здания. Она будет закончена до конца года.



Ярославль стал четвертым городом на пути инспекционной группы после Санкт-Петербурга, Белгорода и Калининграда.



– От имени Международной федерации волейбола хотелось бы сказать, что для нас было очень важным историческим и стратегическим решение о проведении чемпионата мира в 2022 году в России, – поделилась Анна Мануэльян. – Нам приятны интерес к данным мероприятиям, наличие большого количества заявок на проведение игр и конкретно вашей заявки. И, конечно, хочется отметить вклад Сергея Шляпникова в развитие мужского волейбола. Победа сборной страны в Лиге наций тоже способствовала принятию такого решения.



Дмитрий Миронов отметил, что у региона большие инфраструктурные возможности для проведения чемпионата, хороший транспортный и туристический потенциал, богатый опыт организации крупных международных мероприятий, в том числе спортивных.



Для игр Ярославская область готова предложить дополнительную площадку – это «Арена-2000. Локомотив». Спорткомплекс вмещает около 9 тысяч болельщиков. Ледовый корт в короткий срок можно трансформировать для проведения различных соревнований, в том числе по волейболу.



– В Ярославле подготовлены 40 чемпионов мира и Европы среди юниоров – не все волейбольные города могут этим похвастаться, – отметил Михаил Подлозный. – Есть уверенность, что дворец, о котором говорили последние 7 – 8 лет, наконец будет построен. И замечательно, что имеется резерв – «Арена-2000». Гостиниц в регионе достаточно, это тоже важно. Надеемся, что Международная федерация волейбола выберет Ярославль в качестве одного из городов для проведения чемпионата.



В настоящее время в России на организацию соревнований помимо Ярославля претендуют 9 городов: Белгород, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург.



– Мы должны бороться до конца и выиграть этот тендер на проведение одного из этапов чемпионата мира в Ярославле. Хотелось бы, чтобы комиссия взвесила все, потому что запас прочности здесь двукратный, – сообщил Сергей Шляпников. – Есть опыт проведения международных соревнований. Команда два года играла в Еврокубке. Мы проводили игры Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации, отборочные соревнования чемпионата Европы среди молодежных команд и получаем самые высокие оценки за организацию.