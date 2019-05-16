​Определены первые победители торгов на проведение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



– Конкурсные процедуры по объектам вне Ярославля находятся в финальной стадии. Первый контракт, по трассе Климовское – Ананьино – Волково, с подрядчиком АО «Ярдормост» подписан, – сообщил заместитель директора областного департамента дорожного хозяйства Денис Замараев. – В случае отсутствия жалоб в УФАС планируем завершить торги и заключить контракты с подрядными организациями до конца мая. Работы стартуют незамедлительно после подписания необходимых документов с подрядчиками и при соответствующих погодных условиях.



В Ярославле к ремонту всех объектов планируют приступить не позднее июня.



– Завершить проекты мы должны до 1 ноября, – подчеркнул директор департамента городского хозяйства мэрии города Сергей Тальянов.



В этом году в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включено порядка 111 километров дорог областного и местного значения, в том числе 40 километров – в границах Ярославской агломерации, в которую входят Ярославль, частично Ярославский и Тутаевский районы. Финансирование составит более 2,7 миллиарда рублей.



В частности, в Тутаеве в рамках проекта отремонтируют участки улицы Комсомольской от улицы Петра Шитова до улицы Дементьева и от улицы Дементьева до проспекта 50-летия Победы, а также улицу Петра Шитова от Соборной.



– Контракт с компанией ООО «ПрестижСтрой» вчера подписан, – сообщил глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. – Подрядчик уже вышел на объект, производится поставка строительных материалов и бордюрного камня, идут подготовительные геодезические работы.