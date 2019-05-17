​18 мая Ярославская область присоединится к общеевропейской акции «Ночь музеев». Работать музеи будут до позднего вечера. В программе – десятки мероприятий. Посетителей ждут мини-экскурсии, вернисажи, интерактивные программы, мастер-классы, викторины, спектакли, разнообразные арт-проекты.



– Музеи Ярославской области традиционно приглашают жителей и гостей присоединиться к празднованию Международного дня музеев и в рамках общеевропейского проекта открывают свои двери для посетителей в вечернее время, а для детей готовят дневные программы, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Акция «Ночь музеев» – это, бесспорно, возможность для музеев продемонстрировать разные формы работы, не только классические.



В Ярославском художественном музее в этом году мероприятия посвящены 100-летию его основания. Программа начнется в 10 утра и завершится ровно в полночь живой «Музыкой сада». В процессе путешествия по экспозициям, выполняя различные задания, посетители будут зарабатывать «лимоны», которые потом можно использовать в качестве платежной системы, например на приобретение сувениров. Первый «лимон» можно получить уже сейчас, сделав публикацию в социальных сетях с хештегом #ночьяхм100.



В Губернаторском парке будет реализовано несколько арт-проектов: «Арт-трек» – индивидуальный пешеходный маршрут по парковым дорожкам с помощью печатной навигации, «Арт-фитнес» – танцпол с профессиональным тренером, специальный гость ночи – театр танца Антона Косова. С 19 до 20 часов детей будет развлекать кот по имени Артишок. Он создан по рисунку Ивана Никифорова-младшего для рекламной и сувенирной продукции и впервые материализован в ростовую куклу.



– Для нас «Ночь музеев» – это ежегодный эксперимент, – отметила директор ЯХМ Алла Хатюхина. – Это всегда проба новой программы, которая потом входит в музейную жизнь.



Тема «Ночи музеев» в Ярославском музее-заповеднике – «Элементы», в честь 150-летия создания таблицы Менделеева. Здесь готовятся к химическим опытам, погружению в виртуальную реальность и к квесту «Битва стихий». Кроме того, запланированы танцевальный флешмоб, шоу барабанщиков, а также десятки других мероприятий. Завершит ночь праздничный фейерверк.



Традиционно Ярославский музей-заповедник организует акцию «Ночь музеев» также в своих филиалах. В Доме-музее Л.В. Собинова пройдет программа «Вера Каралли. Химия любви и успеха», где гостей ждут знакомство с новой выставкой, просмотр первого «готического» фильма XX века «Умирающий лебедь». В музее «Космос» подготовлены экскурсии по экспозиции в темноте с фонариками, также можно будет посмотреть на Луну и Марс через телескоп.



В Музее истории города Ярославля пройдет перформанс «На весах истории». Посетителям расскажут, каков был вес оружия и обмундирования русского воина, насколько тяжелыми были наряды разных веков и как менялись эталоны женской красоты.



В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» 18 мая состоится большое усадебное мероприятие. Гостей праздника ждут творческий марафон музыкальных и театральных коллективов, мастер-класс Елены Котовой по изготовлению театральной маски, встреча с участниками общества исторической реконструкции «Зазеркалье», концерт классической музыки, усадебные игры и традиционная акция «Бельведер желаний».



2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия будут связаны с театральной темой. Так, Рыбинский музей-заповедник станет театральной площадкой, а само здание – экраном для видеоинсталляции. А в белой палате музея-заповедника «Ростовский кремль» в этот вечер с моноспектаклем «30 оттенков закулисья» выступит народный артист РФ Валерий Кириллов. В музейной гостиной посетители смогут принять участие в программе «О сладкой жизни в дореволюционном Ростове», где им покажут принципы печати и вырубки сладких пряников. Центральный двор, переходы по стенам кремля, Митрополичий сад будут открыты до 21 часа, экспозиции в Музее ростовского купечества – до 19.30. Завершится акция «Ночь музеев» по традиции на центральном дворе кремля программой «Огни на пруду».



Подробности – на официальных сайтах музеев.