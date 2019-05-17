​Ход реализации региональной программы развития комплексной системы обращения с отходами рассмотрели 17 мая на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы.



– В регионе активно и одновременно по всем направлениям идет поэтапное реформирование отрасли обращения с ТКО, – рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Восстановлена работа мусоросортировочной станции ЗАО «Чистый город», что позволило все собранные с контейнерных площадок Ярославля отходы пропускать через сортировку и сократить объемы захоронения до 15 процентов. Идет модернизация самого крупного полигона – АО «Скоково». Построен мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Активно внедряется система раздельного сбора отходов. На данный момент установлено более пятисот спецконтейнеров в Ярославле, Брейтове, Угличе и Тутаеве. В дальнейшем предусмотрена рекультивация полигонов, исчерпавших свой ресурс.



Как сообщил Артем Назаров, первый в плане – полигон у деревни Красной на территории городского округа Переславль-Залесский. В прошлом году он был закрыт по поручению губернатора Дмитрия Миронова в связи с несоответствием требованиям экологической безопасности. Потоки транспортировки коммунальных отходов были перераспределены. Полигон включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.



Уже проведена подготовка к реализации проекта рекультивации. Проведена отсыпка инертным материалом лицевой части полигона, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. Разработана проектно-сметная документация и проведены необходимые экспертизы. Документы направлены в ФБГУ «НИИ «Экология» для включения в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» с целью выделения финансирования в объеме 300 миллионов рублей.



В ходе анализа проблемных зон обсудили новый алгоритм взаимодействия органов местного самоуправления и единого регионального оператора по вывозу мусора, собранного на субботниках и при ликвидации несанкционированных свалок. Изменения внесены в соответствии с новшествами в федеральном законодательстве. Регоператор организует вывоз и доставку отходов на полигон самостоятельно либо посредством привлечения подрядных организаций. Это дает возможность отследить путь мусора от места сбора до полигона и избежать образования очередных несанкционированных свалок.



– Сегодня мы видим, что в регионе идет комплексная работа по созданию новой экологически безопасной системы обращения с отходами, – отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. – Развивается инфраструктура: открываются мусоросортировочные станции, организована замена контейнеров, мусоровывозящей техники, запущен процесс оптимизации и модернизации деятельности полигонов ТКО. Важно, чтобы были охвачены все населенные пункты – это необходимо для обеспечения комфортных условий проживания людей. Поэтому на всех этапах депутатский корпус будет контролировать работу в данном направлении.



Справка



Работа по созданию новой экологически безопасной системы обращения с отходами в регионе ведется в рамах новой экологической политики, реализуемой по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, и направлена на решение задач, обозначенных в рамках национального проекта «Экология».