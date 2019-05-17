​За неделю 350 жителей отдаленных деревень Первомайского района прошли обследование легких на передвижной флюорографической установке. Оборудование было закуплено на федеральные средства в конце прошлого года. Сейчас оно активно используется для выездов в сельскую местность.



Например, в Первомайском районе есть деревни, находящиеся в 90 километрах от центральной районной больницы, и благодаря мобильной медицине люди получили возможность пройти обследование рядом с домом. В течение недели передвижной флюорограф останавливался в Козской, Семеновской, Кукобойской амбулаториях, а также в Костромковском и Всехсвятском фельдшерско-акушерских пунктах.



Новая техника делает снимок за пару секунд, что дает возможность врачу за один выезд обследовать до сотни человек. Данные автоматически попадают в компьютер, а затем в общую базу областной туберкулезной больницы.



– Медицинская помощь должна быть доступной независимо от того, где живет человек: в областном центре или в самой отдаленной деревне, – отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Такая задача поставлена в рамках национального проекта «Здравоохранение», и мобильная медицина помогает ее решить. Выездная работа в регионе ведется по четырем направлениям: бригады врачей-специалистов консультируют в медицинских организациях района, в выездном центре здоровья, в мобильном медицинском комплексе, проводят диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году было выполнено 56 выездов.



В рамках развития первичной медицинской помощи в регионе в 2019 году будет приобретено еще два мобильных флюорографа и четыре мобильных фельдшерско-акушерских комплекса.