​Уважаемые музейные работники Ярославской области!

Поздравляю вас с Международным днем музеев!

В вашем деле нет людей случайных или равнодушных. Искренняя увлеченность наравне с глубокими знаниями прочно вошла в традиции профессии.

Являясь хранителями материальной истории, культуры, отражающей характер и дух народа, вы помогаете прикоснуться к прошлому, осмыслить его связь с настоящим и осознать свою ответственность за будущее. Ярославские учреждения отрасли ежегодно открывают тысячам посетителей из России и других стран уникальное наследие нашей земли, сокровища мировой цивилизации.

Примите благодарность за неизменную верность высокому призванию.

Сердечно желаю вам здоровья, успехов, процветания, неиссякаемой энергии и новых достижений!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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вчера, 14:30
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