|Уважаемые музейные работники Ярославской области!
Поздравляю вас с Международным днем музеев!
В вашем деле нет людей случайных или равнодушных. Искренняя увлеченность наравне с глубокими знаниями прочно вошла в традиции профессии.
Являясь хранителями материальной истории, культуры, отражающей характер и дух народа, вы помогаете прикоснуться к прошлому, осмыслить его связь с настоящим и осознать свою ответственность за будущее. Ярославские учреждения отрасли ежегодно открывают тысячам посетителей из России и других стран уникальное наследие нашей земли, сокровища мировой цивилизации.
Примите благодарность за неизменную верность высокому призванию.
Сердечно желаю вам здоровья, успехов, процветания, неиссякаемой энергии и новых достижений!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 14:30
22 просмотров
2019.05.17 Предприятия АПК получают субсидии для привлечения в штаты выпускников вузов и ссузов2019.05.17 В Ярославском художественном музее посадили дубок Петра Великого2019.05.17 По факту загрязнения атмосферного воздуха в Заволжском районе Ярославля будут проведены проверки 2019.05.17 В Ярославле проходит XIV международный фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка»2019.05.17 Потенциал объектов культурного наследия будет использован для развития туризма и инвестдеятельности