​Уважаемые музейные работники Ярославской области!



Поздравляю вас с Международным днем музеев!



В вашем деле нет людей случайных или равнодушных. Искренняя увлеченность наравне с глубокими знаниями прочно вошла в традиции профессии.



Являясь хранителями материальной истории, культуры, отражающей характер и дух народа, вы помогаете прикоснуться к прошлому, осмыслить его связь с настоящим и осознать свою ответственность за будущее. Ярославские учреждения отрасли ежегодно открывают тысячам посетителей из России и других стран уникальное наследие нашей земли, сокровища мировой цивилизации.



Примите благодарность за неизменную верность высокому призванию.



Сердечно желаю вам здоровья, успехов, процветания, неиссякаемой энергии и новых достижений!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов