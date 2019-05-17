​17 мая председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко провел очередное рабочее совещание по вопросу восстановления храмового комплекса Богоявления на Острову, где был крещен адмирал российского флота Федор Ушаков.



– В храме Богоявления на Острову в аварийном состоянии находились все несущие конструкции, и первоочередной задачей было решить эти проблемы, – отметил Дмитрий Степаненко. – Сегодня все противоаварийные работы выполнены. Это позволило впервые за 70 лет совершить богослужение в нижнем приделе храма. Но впереди еще много работы.



С января этого года при поддержке губернатора и Правительства Ярославской области на объекте проведена большая реставрационная работа. О том, что сделано, рассказал руководитель проекта Виталий Горошников. Он сообщил, что разработана проектно-сметная документация на консервацию живописи храма Богоявления на Острову и первоочередные противоаварийные и консервационные работы по церкви Александра Невского. Сформированы концепция и генеральный план развития прилегающей к храмовому комплексу территории. В частности, предусмотрено создание архиерейского подворья и духовно-просветительского комплекса «Ушаков-центр». Заключены договоры на подготовку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ, запланированных на 2019 год в храмах Александра Невского и Богоявления на Острову.



Кроме того, будут продолжены мероприятия, направленные на восстановление и сохранение комплекса, развитие его территории и инфраструктуры.



Справка



Концепция развития Хопылева интегрирована в общую стратегию развития ярославского левобережья по линии Толга – Тутаев – Хопылево – Демино – Спасское – Рыбинск. Эта территория обладает большим рекреационно-туристическим потенциалом, который должен быть реализован.