​17 мая на совместном заседании общественных советов при департаменте охраны объектов культурного наследия и департаменте туризма обсудили использование потенциала памятников истории и культуры для повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона. В частности, речь шла о создании маршрута, рассказывающего о промышленной архитектуре Ярославской области.



– Сейчас, чтобы быть в числе лидеров на рынке туриндустрии, необходимо постоянно удивлять гостей, создавать интересные туристические предложения, – подчеркнула директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Туры, предусматривающие посещение промышленных предприятий региона, уже стали теми изюминками, которые поражают воображение. Создание маршрута, рассказывающего о промышленной архитектуре, – наш следующий шаг для развития отрасли. Ярославская область обладает большим промышленным наследием, мы обязаны использовать это преимущество.



В 2022 году 300-летие отметит Ярославская Большая мануфактура. К юбилею предприятия будет создан новый туристический маршрут. В него войдут территории вдоль правого берега реки Которосли, от фабрики «Красный Перекоп» до бывшей Коровницкой слободы, включая Тугову гору.



– Важно показать собственникам зданий, которые являются объектами промышленной архитектуры и в то же время объектами культурного наследия, что статус здания – это не обременение, а дополнительный источник дохода за счет привлечения туристов и проведения экскурсий, – отметил председатель общественного совета при региональном департаменте охраны объектов культурного наследия Андрей Данилов. – С собственниками необходимо проводить разъяснительную работу. Таким образом, мы сможем восстановить и сохранить уникальное культурное наследие региона при помощи привлечения инвесторов и увеличить туристическую привлекательность области.



Департамент охраны объектов культурного наследия предложил обратиться в муниципальные образования региона с просьбой предоставить полную информацию о наличии на их территории объектов промышленной архитектуры и их техническом состоянии, а также об объектах деревянного зодчества и усадьбах с целью разработки дорожной карты по их восстановлению и привлечению инвесторов.



Было отмечено, что в комплексном подходе к сохранению нуждаются не только объекты промышленной архитектуры. Так, на заседании общественного совета подняли вопрос об облике Ярославского речного вокзала.



– Собственник пытался оспорить статус памятника в суде. Однако арбитражный суд Ярославской области признал законным включение здания речного вокзала в перечень выявленных объектов культурного наследия, – пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В данной ситуации необходимо прийти к компромиссному решению, сохранив саму стилистику неоконструктивизма фасадов и дав возможность собственнику внутри здания сделать так, как ему удобно.



Специалисты отметили, что речной вокзал уникален своей архитектурой, его необходимо привести в надлежащий вид, сохранив при этом первоначальный облик здания.



– Считаю, что здание Ярославского речного вокзала является выдающимся образцом советской архитектуры, максимально тактично вписанным в панораму Волжской набережной, – сказал член общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия архитектор Андрей Кремнев. – Пропорции и пластика оригинального проекта речного вокзала, созданного Тимофеем Садовским в 1972 году, не утратили актуальности и достойны сохранения. Замена отдельных элементов здания должна носить реставрационный, а не революционный характер. Искажение пропорций и габаритов комплекса, подмена материалов являются нарушением авторских прав архитектора и прав граждан на архитектурное наследие.