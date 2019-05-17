​В Ярославле открылся международный фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка», который проходит здесь уже 14 лет. За это время в проект включились сотни хоров из России и стран ближнего зарубежья.



В этом году в фестивале принимают участие 37 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Петрозаводска, Костромы, Пензы, Кирова, Рязани, Красноармейска, Медвежьегорска, Буя, Гатчины, Кадуя и Ярославля.



Концертными площадками в Ярославле станут государственный университет имени П.Г. Демидова, Ярославская духовная семинария, собор Казанской иконы Божией Матери и дворец культуры «Нефтяник». Выступления также пройдут в Ростове и Костроме.



Завершится XIV международный фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка» 19 мая в Ярославской государственной филармонии большим гала-концертом, в рамках которого состоится конкурс на лучшее исполнение музыкального произведения-шутки.



Оценивать выступление участников и выбирать победителя будут высокопрофессиональное жюри и слушатели в зале.



Кроме гала-концерта, все концертные программы фестиваля для посетителей бесплатные.