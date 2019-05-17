|В Ярославле открылся международный фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка», который проходит здесь уже 14 лет. За это время в проект включились сотни хоров из России и стран ближнего зарубежья.
В этом году в фестивале принимают участие 37 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Петрозаводска, Костромы, Пензы, Кирова, Рязани, Красноармейска, Медвежьегорска, Буя, Гатчины, Кадуя и Ярославля.
Концертными площадками в Ярославле станут государственный университет имени П.Г. Демидова, Ярославская духовная семинария, собор Казанской иконы Божией Матери и дворец культуры «Нефтяник». Выступления также пройдут в Ростове и Костроме.
Завершится XIV международный фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка» 19 мая в Ярославской государственной филармонии большим гала-концертом, в рамках которого состоится конкурс на лучшее исполнение музыкального произведения-шутки.
Оценивать выступление участников и выбирать победителя будут высокопрофессиональное жюри и слушатели в зале.
Кроме гала-концерта, все концертные программы фестиваля для посетителей бесплатные.
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вчера, 16:45
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