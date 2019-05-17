​Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования обратился в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку в районе комплекса по термическому обезвреживанию отходов в Заволжском районе Ярославля в связи с многочисленными обращениями граждан и сообщениями в средствах массовой информации о наличии выбросов в атмосферный воздух.



– Данный комплекс находится под надзором территориального управления Росприроднадзора, поэтому в первую очередь материалы направлены туда для принятия соответствующих мер, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Кроме того, так как комплекс по термическому обезвреживанию отходов относится к объектам первой категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду, материалы направлены в природоохранную прокуратуру.



Согласно законодательству предусмотрена административная ответственность за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. За неграмотную эксплуатацию или неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля за этим процессом, помимо штрафов, для юридических лиц предусмотрено приостановление деятельности на срок до девяноста суток.