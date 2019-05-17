​17 мая в Губернаторском саду Ярославского художественного музея был высажен саженец от дуба Петра I из петербургского Летнего сада. Мероприятие состоялось в рамках акции «Дубки Петра Великого». ЯХМ получил сертификат установленного образца и инструкцию по выращиванию молодого дерева.

Дубок – дар Государственного Русского музея Ярославскому художественному в честь 100-летия ЯХМ и 315-летия Летнего сада.

Проект Русского музея «Дубки Петра Великого» стартовал в 2014 году. За пять лет дубки из Летнего сада посажены в Москве, Париже, Воронеже, Вологде, Таллине, Сочи, Ивангороде, Великом Устюге.

Акция организована в продолжение традиции по посадке дубов, которую начал Петр I.

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