​17 мая в Губернаторском саду Ярославского художественного музея был высажен саженец от дуба Петра I из петербургского Летнего сада. Мероприятие состоялось в рамках акции «Дубки Петра Великого». ЯХМ получил сертификат установленного образца и инструкцию по выращиванию молодого дерева.



Дубок – дар Государственного Русского музея Ярославскому художественному в честь 100-летия ЯХМ и 315-летия Летнего сада.



Проект Русского музея «Дубки Петра Великого» стартовал в 2014 году. За пять лет дубки из Летнего сада посажены в Москве, Париже, Воронеже, Вологде, Таллине, Сочи, Ивангороде, Великом Устюге.



Акция организована в продолжение традиции по посадке дубов, которую начал Петр I.