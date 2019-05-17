​17 мая заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство». Обсуждение прошло в режиме видео-конференц-связи с субъектами РФ. Были рассмотрены меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, их совершенствование и роль малых форм хозяйствования в обеспечении устойчивого развития сельских территорий.



Как отметил руководитель рабочей группы губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в малых формах хозяйствования (МФХ) производят 45 процентов объемов всей сельскохозяйственной продукции. Это вносит существенный вклад в обеспечение населения продовольствием, способствует росту занятости в деревнях и поселках, стимулирует развитие сельских территорий.



– Государство стимулирует развитие крестьянско-фермерских хозяйств с помощью различных мер поддержки: грантов, субсидий, льготного кредитования, – сказал Валерий Холодов. – В Ярославской области в течение прошлого года им было выделено более 57 миллионов рублей. Всего же на развитие агросектора региона в 2018-м направлено 1,2 миллиарда рублей, в том числе более 667 миллионов – из федерального бюджета, более 559 миллионов – из областного. Эти средства пошли на субсидирование развития племенного животноводства, растениеводства, на поддержку введения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, компенсацию части затрат на приобретение новых технологий и техники.



В рамках рабочей группы были проанализированы и проработаны проблемные вопросы в сфере агропромышленного комплекса. Один из них – это нехватка кадров. На привлечение молодых специалистов в Ярославской области предприятиям АПК предоставляют субсидии: в размере 250 тысяч рублей – для выпускников вузов и 150 тысяч – для окончивших средние специальные учебные заведения.



В завершение заседания принято решение проработать предложение Ярославской области по повышению престижности профессий в сфере АПК и мотивированию молодого поколения, проживающего в сельской местности, с целью развития малых форм хозяйствования.